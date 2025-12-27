Χιονιάς και πλημμύρες παραλύουν τις ΗΠΑ – Τρεις νεκροί στην Καλιφόρνια, ανυπολόγιστες καταστροφές - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν και καθυστέρησαν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, εξαιτίας του ισχυρού χιονιά που πλήττει πολλές περιοχές στα βορειοανατολικά της χώρας, εν μέσω αυξημένης εορταστικής κίνησης.

Από το βράδυ της Παρασκευής (26/12), 1.600 πτήσεις ακυρώθηκαν, ενώ περισσότερες από 7.400 καθυστέρησαν, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να καταγράφονται σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστώνης και του Σικάγο.

Σε Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ οι μετεωρολόγοι προβλέπουν χιονόπτωση έως και 20 εκατοστά κατά τόπους, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, λόγω επικίνδυνων συνθηκών στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καλιφόρνια, όπου η πολιτεία δοκιμάζεται από βιβλική κακοκαιρία, με έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Η πολιτεία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Εικόνες εκτεταμένης καταστροφής καταγράφονται σε περιοχές της νότιας Καλιφόρνια, όπως στην ορεινή κοινότητα High School, όπου αυτοκίνητα έχουν θαφτεί κάτω από τη λάσπη και τα συντρίμμια, ενώ ολόκληρα σπίτια έχουν καταστραφεί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις.

Σε κάποιες περιοχές, κάτοικοι κατασκεύασαν αυτοσχέδια αντιπλημμυρικά φράγματα, σε μια προσπάθεια να εκτρέψουν τη ροή των ορμητικών υδάτων.

Το Λος Άντζελες παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προειδοποιούν ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Δείτε βίντεο:

Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno — AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025