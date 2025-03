Χίθροου: Αεροπορικός εφιάλτης από τη φωτιά - Δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική πράξη - Real.gr

Η αναστολή λειτουργίας του βρετανικού αεροδρομίου Χίθροου αναμένεται να επηρεάσει το παγκόσμιο σύστημα αερομεταφορών για ημέρες με κόστος δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με ειδικούς, δημιουργώντας ερωτήματα για ποιο λόγο δεν είχαν προβλεφθεί καλύτερα σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι λαμβάνει ενημερώσεις σε τακτική βάση για την πυρκαγιά, στην οποία οφείλεται η αναστολή της λειτουργίας για σήμερα του διεθνούς αεροδρομίου Χίθροου του Λονδίνου, και σημείωσε ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές στο σημείο.

«Γνωρίζω ότι η κατάσταση στο Χίθροου προκαλεί αναστάτωση και προβλήματα, ιδιαίτερα για αυτούς που ταξιδεύουν», ανέφερε ο Στάρμερ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. «Λαμβάνω τακτικά ενημερώσεις και είμαι σε στενή επαφή» με τις αρχές στο σημείο, πρόσθεσε.

