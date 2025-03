Χίθροου: Ξεκινούν σταδιακά οι πτήσεις - Το Σάββατο η πλήρης αποκατάσταση - Real.gr

Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο επίσημος λογαριασμός του αεροδρομίου.

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου αναφέρει ότι σχεδιάζει να επαναλάβει κάποιες πτήσεις αργότερα την Παρασκευή μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποσταθμό και προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησής του, και ελπίζει να επιστρέψει σε πλήρες πρόγραμμα το Σάββατο.

Το αεροδρόμιο ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι πρώτες πτήσεις θα είναι για να φέρουν πίσω τους εγκλωβισμένους επιβάτες από άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης και να επαναφέρουν τα αεροπλάνα στη σωστή τους θέση.

«Οι ομάδες μας εργάστηκαν ακούραστα μετά το περιστατικό για να εξασφαλίσουν ταχεία ανάκαμψη. Είμαστε πλέον σε θέση να επανεκκινήσουμε με ασφάλεια τις πτήσεις, δίνοντας προτεραιότητα στον επαναπατρισμό και τη μετεγκατάσταση των αεροσκαφών. Παρακαλείστε να μην ταξιδέψετε στο αεροδρόμιο, εκτός εάν η αεροπορική σας εταιρεία σας έχει συμβουλεύσει να το κάνετε» αναφέρει το αεροδρόμιο του Χίθροου σε ανακοίνωσή του στο X.

«Ελπίζουμε να έχουμε πλήρη λειτουργία αύριο και θα παράσχουμε σύντομα περισσότερες πληροφορίες. Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των επιβατών μας και όσων εργάζονται στο αεροδρόμιο. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε από αυτό το περιστατικό» προσθέτει.

Our teams have worked tirelessly since the incident to ensure a speedy recovery. We’re now safely able to restart flights, prioritising repatriation and relocation of aircraft. Please do not travel to the airport unless your airline has advised you to do so. (1/2) pic.twitter.com/fhUGiXCh6B — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025

We hope to run a full operation tomorrow and will provide further information shortly. Our priority remains the safety of our passengers and those working at the airport. We apologise for the inconvenience caused by this incident. (2/2) — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) March 21, 2025

Το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο, αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του σήμερα για όλη την ημέρα λόγω διακοπής ρεύματος που οφειλόταν στην πυρκαγιά που προκλήθηκε στον υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης στο Χέιζ, δυτικό προάστιο της βρετανικής πρωτεύουσας, ο οποίος εγγυάται την τροφοδοσία του αεροδρομίου, γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στις αεροπορικές μετακινήσεις παγκοσμίως.

A fire at Hayes substation, caused a major power outage, closing Heathrow Airport until midnight. 70 firefighters tackled the blaze, evacuating 150 people and cutting power to 16,000+ homes. Passengers are advised not to travel to the airport.#UK #London pic.twitter.com/F4L7rjzxii — GeoTechWar (@geotechwar) March 21, 2025

Πηγές του αεροδρομίου ανέφεραν ότι υπάρχουν εφεδρικά συστήματα ηλεκτροδότησης, αυτά όμως είναι σχεδιασμένα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών – όπως για παράδειγμα όταν ένα αεροσκάφος αντιμετωπίζει πρόβλημα. Δεν επαρκούν για ολόκληρο το αεροδρόμιο και δη ένα τόσο μεγάλο σε πλήρη λειτουργία.

❗️🇬🇧 – BREAKING: A major fire at an electrical substation in West London has emergency crews battling intense flames. The London Fire Brigade has deployed 10 fire engines and approximately 70 firefighters to the scene on Nestles Avenue in Hayes. A safety cordon is in place,… pic.twitter.com/KILrW7LStR — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 21, 2025

«Δεν υπάρχει ένδειξη εγκληματικής ενέργειας»

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι μολονότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική πράξη, δεδομένης της κρισιμότητας του συμβάντος, η αντιτρομοκρατική μονάδα της ηγείται των ερευνών για το περιστατικό.

«Αν και δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις για εγκληματική πράξη, παραμένουμε ανοιχτοί σε όλα τα ενδεχόμενα μέχρι στιγμής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μητροπολιτική Αστυνομία (Met) του Λονδίνου. «Δεδομένης της τοποθεσίας του υποσταθμού και του αντίκτυπου που είχε αυτό το περιστατικό σε κρίσιμες εθνικές υποδομές, η Αντιτρομοκρατική Διοίκηση της Met ηγείται τώρα των ερευνών», προσθέτει.

Η ειδική μονάδα διαθέτει τους πόρους και τις δυνατότητες να προχωρήσει την έρευνα με ταχύτητα, υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της, στην οποία σημειώνει ότι η αστυνομία συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου για να εξακριβώσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ είχε επίσης δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική πράξη.

«Η πυρκαγιά αφορούσε έναν μετασχηματιστή που περιείχε 25.000 λίτρα ψυκτικού ελαίου που έπιασε φωτιά», δήλωσε επίσης νωρίτερα ο αξιωματούχος της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λονδίνου Τζόναθαν Σμιθ. «Αυτό δημιούργησε μεγάλο κίνδυνο λόγω του ακόμη ενεργού εξοπλισμού υψηλής τάσης και τους είδους της τροφοδοτούμενης από πετρέλαιο πυρκαγιάς», πρόσθεσε.