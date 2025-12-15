Χόλιγουντ: Θλίψη και μηνύματα πένθους για την απώλεια του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ - Real.gr

Το Χόλιγουντ βρίσκεται σε σοκ μετά την είδηση του θανάτου του θρυλικού σκηνοθέτη και ηθοποιού Ρομπ Ράινερ (Rob Reiner) και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ (Michele Singer Reiner).

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος ‘Αντζελες.

Ο Κρίστοφερ Γκεστ (Christopher Guest), ο οποίος υπήρξε στενός συνεργάτης και συμπρωταγωνιστής του Ράινερ στις ταινίες «This Is Spinal Tap» και «The Princess Bride» μαζί με τη σύζυγό του Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση δηλώνοντας ότι είναι «συντετριμμένοι, λυπημένοι και σοκαρισμένοι από τον βίαιο και τραγικό θάνατο των αγαπημένων μας φίλων Ρομπ και Μισέλ Ράινερ.

