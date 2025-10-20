Quantcast
Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση - Δύο νεκροί - Real.gr
real player

Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση – Δύο νεκροί

07:31, 20/10/2025
Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση – Δύο νεκροί

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος cargo της Emirates εξετράπη του βόρειου διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε όχημα εδάφους και κατέληξε σχεδόν ολόκληρο στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.50 τα ξημερώματα, όταν η πτήση EK9788 της Emirates, προερχόμενη από το Ντουμπάι, έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση και φέρεται να χτύπησε όχημα εξυπηρέτησης εδάφους που βρισκόταν κοντά στον διάδρομο.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747 φορτίου, δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και κατέληξε εν μέρει στα νερά ανοιχτά του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στην πτήση EK9788 της Emirates SkyCargo διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται.

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.

Μετά το δυστύχημα, ο βόρειος διάδρομος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πτήσεις εκτρέπονται σε εναλλακτικούς διαδρόμους.

Η Υπηρεσία Εναέριων Επιχειρήσεων της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ (Government Flying Service) έχει αναπτύξει ελικόπτερα για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους που παρακολουθούν την επιχείρηση από το πρωί.

Το Boeing 747-481 εκτελούσε πτήσεις της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Air ACT και έφτανε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτούμ του Ντουμπάι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved