Χονγκ Κονγκ: Εμπορικό αεροσκάφος κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση - Δύο νεκροί - Real.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος cargo της Emirates εξετράπη του βόρειου διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε όχημα εδάφους και κατέληξε σχεδόν ολόκληρο στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.50 τα ξημερώματα, όταν η πτήση EK9788 της Emirates, προερχόμενη από το Ντουμπάι, έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση και φέρεται να χτύπησε όχημα εξυπηρέτησης εδάφους που βρισκόταν κοντά στον διάδρομο.

Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747 φορτίου, δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και κατέληξε εν μέρει στα νερά ανοιχτά του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου. Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στην πτήση EK9788 της Emirates SkyCargo διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται.

⚡️🇭🇰Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l’aéroport de Hong Kong Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l’aéroport de Hong Kong. Selon certaines informations, l’avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025

Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.

🚨BREAKING: A Boeing 747-481 (registration TC-ACF), operating Emirates Flight EK9788 from Dubai, veered off the runway after landing at Hong Kong International Airport. The aircraft reportedly collided with a ground service vehicle, dragging it into the water. While the crew… pic.twitter.com/JYlGItENws — AirNav Radar (@AirNavRadar) October 19, 2025

Μετά το δυστύχημα, ο βόρειος διάδρομος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πτήσεις εκτρέπονται σε εναλλακτικούς διαδρόμους.

Η Υπηρεσία Εναέριων Επιχειρήσεων της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ (Government Flying Service) έχει αναπτύξει ελικόπτερα για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους που παρακολουθούν την επιχείρηση από το πρωί.

Το Boeing 747-481 εκτελούσε πτήσεις της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Air ACT και έφτανε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτούμ του Ντουμπάι.