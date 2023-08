Chris Peluso: Πέθανε στα 40 του ο ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ – Είχε πρωταγωνιστήσει στη «Mamma Mia»

Ο Chris Peluso, ηθοποιός και τραγουδιστής, γνωστός για τη θεατρική του δουλειά, όπως το Mamma Mia! στο Broadway, πέθανε σε ηλικία 40 ετών.

Σύμφωνα με το Playbill, η οικογένεια του Peluso επιβεβαίωσε ότι ο καλλιτέχνης πέθανε ξαφνικά στις 15 Αυγούστου. Αφήνει πίσω τη σύζυγό του Jessica Gomes, την οποία παντρεύτηκε το 2018, και τα δύο μικρά παιδιά τους: την κόρη Aria Li και τον γιο Caio Lian. Το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, δημοσίευσε επίσης ένα αφιέρωμα στον εκλιπόντα σταρ στη σελίδα του μουσικοθεατρικού του τμήματος στο Instagram.

“Η οικογένεια του μουσικού θεάτρου του Μίσιγκαν είναι συντετριμμένη καθώς ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας μέλους της οικογένειας, του αγαπημένου, χαρισματικού και θεϊκά προικισμένου Chris Peluso”, έγραψε η Linda Goodrich, προσωρινή πρόεδρος του τμήματος μουσικού θεάτρου της σχολής.

Η Goodrich συνόψισε μερικούς από τους αξιοσημείωτους ρόλους του Peluso, όπως στο Broadway στους Assassins (το ντεμπούτο του στο Great White Way), Lestat, The Glorious Ones και Beautiful: The Carole King Musical. Έπαιξε επίσης τον Sky στο Mamma Mia! στο Μπρόντγουεϊ το 2008, και είχε μια περιοδεία ως Fiyero στο Wicked.

“Οι καρδιές μας συμπαραστέκονται στην οικογένειά του“, πρόσθεσε η Goodrich.

Ο Peluso συμμετείχε και σε παραγωγές του Λονδίνου. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ξεκίνησε ένα GoFundMe για λογαριασμό του Peluso, ζητώντας συνεισφορές για θεραπεία ψυχικής υγείας εν μέσω μιας προηγούμενης διάγνωσης σχιζοδιαταραχής που “είχε ως αποτέλεσμα ο Chris να βιώνει εξουθενωτική παράνοια, η οποία τον απέτρεψε από τις εμφανίσεις του τα τελευταία χρόνια.”

Σε μια ενημέρωση του Νοεμβρίου στο GoFundMe, το οποίο συγκέντρωσε περισσότερα από 25.000 δολάρια πριν διακοπούν οι δωρεές, ο Peluso έγραψε ότι είχε ολοκληρώσει τη θεραπεία και ήταν “σταθερός και καλά.”

