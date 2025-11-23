Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στην άλλη άκρη του Ατλαντικού - Real.gr

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ. ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΙ ΓΙΟΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΛΑΜΨΗ!

Το να κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μακριά από το σπίτι μας είναι μια επιλογή που δεν συνηθίζεται, το να περάσουμε όμως τις γιορτές στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι μια μοναδική εμπειρία που μας αποζημιώνει με το παραπάνω και που δεν έχουμε τόσο συχνά την ευκαιρία να απολαύσουμε. Ας δούμε λοιπόν σαν σπάνιο δώρο ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι στην Αμερική, είτε για παράδειγμα στη λαμπερή Νέα Υόρκη και το κοσμοπολίτικο Μαϊάμι, είτε στον γοητευτικό Νότο.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… ΜΕΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΟΤΟ

Ένα χριστουγεννιάτικο ταξίδι στον Νότο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια περιήγηση σε έναν ιδιότυπο ξεχωριστό αμερικάνικο πολιτισμό με τα δικά του έθιμα, μόδα, αρχιτεκτονική, μουσικά στυλ και κουζίνες. Εδώ γεννήθηκε το μπλουζ στο Δέλτα του βόρειου Μισισιπή μετά από τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο. Εδώ εξελίχθηκε η Κάντρι μουσική, αλλά και η κρεολική κουζίνα. Εδώ συναντήθηκαν διαφορετικές κουλτούρες για να ευνοήσουν ένα απόλυτα δημιουργικό και γοητευτικό κλίμα. Μια ατμόσφαιρα που δεν θα τη βρείτε πουθενά αλλού.

Πού θα πάτε

Στη Νέα Ορλεάνη, τη φιλελεύθερη και μεγαλύτερη πόλη και λιμάνι της πολιτείας της Λουιζιάνα στο νότιο άκρο του Μισσισσιππή. Η “Crescent City” χαρακτηρίζεται από έναν αρμονικό συνδυασμό Γαλλικής κουλτούρας, Αμερικανικού Νότου, Ισπανικής και Καραϊβικής παρουσίας και Ευρωπαϊκής παλαιάς πόλης.



Στο Νάτσεζ, τον παλαιότερο οικισμό στις όχθες του Μισισιπή. Πόλη γνωστή για για τις προπολεμικές επαύλεις (Antebellum Houses), κληρονομιά της μεγαλύτερης κοινότητας εκατομμυριούχων που ζούσαν εδώ πριν τον εμφύλιο.



Στο Τζάκσον, την πρωτεύουσα της μουσικής και της ιστορίας, τη μεγαλύτερη πόλη του Μισισίπι, γνωστή ως “The City with Soul” χάρη στις επιρροές της μπλουζ, της τζαζ και της γκόσπελ μουσικής.



Στο Μέμφις , την πόλη που γέννησε τα αστέρια παγκόσμιας ακτινοβολίας της μουσικής, όπως τον βασιλιά του ροκ εν ρολ Έλβις Πρίσλεϊ, τον θρύλο της κάντρι Τζόνι Κας, τον πατέρα των μπλουζ Γιούλιαμ Κρίστοφερ Χάντι, τον βασιλιά των μπλουζ Μπι Μπι Κινγκ και τη βασίλισσα της σόουλ Αρέθα Φράνκλιν.



Στο Νάσβιλ, την πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας του Τενεσί. Πόλη της Μουσικής (Music City) γεμάτη φήμη δόξα και ζωντάνια από τους κορυφαίους προορισμούς ειδικά για τους λάτρεις της country.

Τι θα δείτε



Την παλιά γειτονιά Φρεντς Κουόρτερ στη Νέα Ορλεάνη, ένα μείγμα Γαλλικών – Ευρωπαϊκών κατοικιών, εκκλησιών, μουσείων, τζαζ μπαρ και εστιατορίων.



Την Bourbon Street επίσης στη Νέα Ορλεάνη, όπου θα ακούσετε live jazz και θα επισκεφτείτε το περίφημο καφέ Napoleon House Bar Cafe, όπου σύχναζε ο Τένεσι Ουίλιαμς και εκεί εμπνεύσθηκε το “Λεωφορείο ο Πόθος”.



Την Oak Alley Plantation, μια από τις πιο διάσημες ιστορικές φυτείες των ΗΠΑ, γνωστή για τη μοναδική αλέα δρυών (oak alley), που σήμερα, λειτουργεί ως μουσείο, προσφέροντας μια ματιά στην ιστορία της Λουιζιάνα, της δουλείας και της ζωής στον αμερικανικό Νότο του 19ου αιώνα.

Το Sun Studio στο Μέμφις, τη διασημότερη ίσως δισκογραφική εταιρεία του κόσμου.



Τη θρυλική έπαυλη Γκρέισλαντ, το σπίτι του Έλβις Πρίσλεϊ, που έχει ανακηρυχθεί σε Εθνικό Ιστορικό Μνημείο.



Το μουσείο Country Music Hall of Fame στο Νάσβιλ που φιλοξενεί επιγραφές καλλιτεχνών αλλά και μοναδικά εκθέματα όπως τη χρυσή κάντιλακ του Elvis Presley και την πολυπόθητη κιθάρα-σύμβολο του Jimmie Rodgers.



Το, σε πραγματική κλίμακα, αντίγραφο του Παρθενώνα, που κατασκευάστηκε στο Νάσβιλ με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση της πόλης

Τα αποστακτήρια στα οποία παράγεται το περίφημο ουίσκυ Jack Daniel’s, στην πόλη Λίντσμπεργκ κοντά στο Νάσβιλ.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΜΑΪΑΜΙ

Τι θα λέγατε να μοιράσετε τις γιορτές σε δύο από τις πιο εμβληματικές πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών; Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη και Πρωτοχρονιά στο Μαϊάμι.

Τα Χριστούγεννα στη Νέα Υόρκη δεν συγκρίνονται με καμιά άλλη εμπειρία. Φανταστείτε όσα έχετε δει σε φωτογραφίες ή στον κινηματογράφο, τα εμβληματικά της κτίρια και τις πλατείες με εκατομμύρια μπαλόνια, φαντασμαγορικούς στολισμούς τεράστια χριστυυγεννιάτικα δέντρα αλλά και τη ζωή στους δρόμους που σπάνια συνατάτε αλλού!

Όπως και να το κάνουμε η Νέα Υόρκη η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ (το έχουν πει και για άλλες πόλεις, αλλά εδώ η φράση δικαιώνεται απόλυτα) έχει την τάση να ξεχωρίζει, να κάνει το υπερβολικό να φαίνεται καθημερινό. Και οι επιλογές; Να μην τις προλαβαίνεις.

Μουσεία παγκόσμιας κλάσης, διάσημες γκαλερί τέχνης, η αφρόκρεμα του θεάτρου και του σινεμά, διάσημα εστιατόρια κ.ά.

Στο Μαϊάμι, την «πολιτεία του ονείρου» στις ηλιόλουστες Νότιες Ακτές θα βρεθείτε στον αστερισμό του Λάινολ Μέσι και του Ντέιβιντ Μπέκαμ και θα μοιραστείτε την αύρα της κοσμοπολίτικης Φλόριντας, ανάμεσα σε διασημότητες από όλο τον κόσμο που έρχονται εδώ για να απολαύσουν το ιδιαίτερο περιβάλλον, την πολυτέλεια και τη γαλήνη, την ανεμελιά, τις παραλίες και τα εκπληκτικά μπαρ και εστιατόρια. Το μικρό ψαροχώρι στην άκρη μιας άγριας φύσης, σήμερα σφύζει από ζωντάνια και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες και πιο πολυτελείς λουτροπόλεις του κόσμου και η μεγαλύτερη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κι αν έχετε μαζί σας και τα παιδιά σας ή αν… κουβαλάτε το μικρό παιδί που κρύβεται μέσα σας… θα αλλάξετε πίστα στο Ορλάντο, την πρωτεύουσα των θεματικών πάρκων.

Τι θα δείτε:

Την Times Square την πιο ζωντανη πλατεία του κόσμου γεμάτη χριστπυγεννιάτικα φώτα, την έβδομη λεωφόρο με τις στολισμένες βιτρίνες, τη γέφυρα του Μπρούκλιν, το Central Park. το “One World Trade Center”, το ψηλότερο κτίριο της Νέας Υόρκης, το Chelsea Market, τον Σταθμό Γκραντ Σέντραλ, τη Hudson Yards, μία “άλλη πόλη” μέσα στη Νέα Υόρκη.

Την ιστορική περιοχή Art Deco District στο Μαϊάμι με κατοικίες και ξενοδοχεία αρτ ντεκό, από τα τέλη του 1920 μέχρι τις αρχές του 1940, ένα από τα πιο λαμπρά δείγματα του συγκεκριμένου αρχιτεκτονικού ρεύματος.



Το Ocean Drive, στο Μαϊάμι, τη διάσημη λεωφόρο κατά μήκος του Ατλαντικού, εκεί που κτυπά η καρδιά του South Beach και εξελίσσεται η πιο ζωντανή νυκτερινή σκηνή των ΗΠΑ.



Το Ορλάντο – DISNEY, τον παραμυθένιο προορισμό στο Walt Disney World Resort! με την ατμόσφαιρα της Disney, που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας.



Το Ορλάντο – EPOCOT, εκεί που η τεχνολογία και ο πολιτισμός συναντούν τη διασκέδαση και την καινοτομία, με παγκόσμια περίπτερα και διαδραστικές εμπειρίες.



Το Ορλάντο – UNIVERSAL: Ο συναρπαστικός κόσμος του κινηματογράφου στα Universal Studios.