Χρυσές Σφαίρες: Ανακοινώθηκαν οι παρουσιαστές της 83ης απονομής - Real.gr

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η προετοιμασία για την 83η απονομή των Χρυσές Σφαίρες, καθώς οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τη λίστα των παρουσιαστών που θα ανέβουν στη σκηνή της φετινής τελετής.

Η απονομή θα μεταδοθεί ζωντανά την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ανοίγοντας και επισήμως τον κύκλο των μεγάλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η ηθοποιός και κωμικός Nikki Glaser, η οποία έχει στο ενεργητικό της υποψηφιότητες για Golden Globe, Grammy και Emmy.

Μεταξύ των προσώπων που θα απονείμουν βραβεία συγκαταλέγονται οι Amanda Seyfried, Ana de Armas, Ayo Edebiri, Charli xcx, Chris Pine, Colman Domingo, Dakota Fanning, George Clooney, Julia Roberts, Kevin Bacon, Melissa McCarthy, Miley Cyrus, Orlando Bloom, Pamela Anderson, Queen Latifah, Snoop Dogg και Zoë Kravitz.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της τελετής πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο The Beverly Hilton η καθιερωμένη εκδήλωση προεπισκόπησης του κόκκινου χαλιού. Κατά τη διάρκειά της παρουσιάστηκαν στοιχεία του σκηνικού σχεδιασμού και του red carpet της φετινής απονομής, καθώς και ενδεικτικές απεικονίσεις της διάταξης των θέσεων στην αίθουσα, οι οποίες, όπως διευκρινίστηκε, ενδέχεται να τροποποιηθούν έως την ημέρα της τελετής.

Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισμό η πρόεδρος των Χρυσών Σφαιρών Helen Hoehne, ενώ παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο εκτελεστικός παραγωγός και showrunner Glenn Weiss, στελέχη της Dick Clark Productions, καθώς και ο διεθνώς αναγνωρισμένος σεφ Nobu Matsuhisa, ο οποίος έχει την ευθύνη του μενού της βραδιάς.

Οι Χρυσές Σφαίρες συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις βράβευσης, αναδεικνύοντας επιτεύγματα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και, τα τελευταία χρόνια, στον χώρο των podcasts. Την εκτελεστική παραγωγή της 83ης απονομής υπογράφουν εκ νέου οι Glenn Weiss και Ricky Kirshner (White Cherry Entertainment), ενώ η καταμέτρηση των ψήφων πραγματοποιήθηκε και φέτος από την ελεγκτική εταιρεία KPMG.