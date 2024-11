CIA: Αξιωματούχος συνελήφθη για διαρροή εγγράφων που σχετίζονται με τα σχέδια επίθεσης του Ισραήλ στο Ιράν

Ο Ραχμάν αναμένεται να οδηγηθεί αύριο Πέμπτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Γκουάμ.

Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι η διαρροή σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου ή κοντά σε αυτή την ημερομηνία, χωρίς να δίνονται λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της.

BREAKING:

The FBI has arrested a CIA agent who leaked documents related to the preparation of an Israeli attack on Iran. pic.twitter.com/vze1ZAcd9p