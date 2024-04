«Citizen»: Νέο βιβλίο του Μπιλ Κλίντον για τη ζωή μετά την προεδρική θητεία

Το βιβλίο «Citizen: My Life After the White House» θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις προεδρικές εκστρατείες της συζύγου του, Χίλαρι Κλίντον (Hillary Clinton) και τις απόψεις του για μια σειρά από γεγονότα όπως η εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου και ο πόλεμος στο Ιράκ.