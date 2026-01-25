CNN: Από την Γκουντ στον Πρέτι – Οι δολοφονίες της ICE στριμώχνουν τον Τραμπ και γεννούν πολιτικό εφιάλτη - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η κυβέρνησή του φάνηκαν να συνειδητοποιούν αυτή την εβδομάδα ότι οι επιχειρήσεις της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη δεν πηγαίνουν καλά, αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη και εξέφρασε τη λύπη του για τον τρόπο με τον οποίο «επικοινωνεί» η ομάδα του. Αυτός και ο Τζέι Ντι Βανς άρχισαν να αναγνωρίζουν ότι η ICE έχει κάνει ή θα κάνει «λάθη».

Το CNN ανέφερε την Παρασκευή και αναδημοσιεύει η ΕΡΤ, ότι όλα αυτά προήλθαν από τον φόβο ότι το ζήτημα τους ξεφεύγει — ένας φόβος που σίγουρα επιβεβαιώνεται από τις δημοσκοπήσεις. Αυτό που ο Τραμπ και η ομάδα του δεν έκαναν, ωστόσο, ήταν να δείξουν οποιαδήποτε πραγματική αλλαγή στην τακτική που τους οδήγησε στην δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται.

Οι ομοιότητες με την υπόθεση της Ρενέ Γκουντ

Και τώρα η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει πραγματικά από τον έλεγχο — τόσο επί τόπου όσο και πολιτικά. Οι θανατηφόροι πυροβολισμοί του 37χρονου Άλεξ Πρέτι από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα στο Μινεάπολη θυμίζει από πολλές απόψεις το επεισόδιο πριν από δυόμισι εβδομάδες, όταν ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Αυτό συμβαίνει επίσης εν μέσω μιας σειράς πολιτικά προβληματικών κινήσεων που υποδηλώνουν ότι τα πράγματα χειροτερεύουν για την κυβέρνηση.

Μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει η χώρα στη δολοφονία του Πρέτι. Αλλά αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι Αμερικανοί είναι πολύ προδιατεθειμένοι να πιστεύουν ότι η ICE υπερβαίνει τα όρια. Και οι λεπτομέρειες υποδηλώνουν ότι θα μπορούσαμε να δούμε μια επανάληψη των γεγονότων που ακολούθησαν τη δολοφονία της Γκουντ, όταν οι ήδη αρνητικές απόψεις για την ICE σκληρύνθηκαν και επεκτάθηκαν.

Αφενός, η κυβέρνηση έσπευσε και πάλι να υπερασπιστεί τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που εμπλέκονται και να επιτεθεί στο θύμα με τρόπους που είναι πρόωροι και, στην καλύτερη περίπτωση, τεντώνουν τα όρια της ευπιστίας.

BREAKING – Slowed down and enlarged video has been released showing Alex Pretti struggling with federal agents before what appears to be a gun falling from his possession just after the first shot is fired. pic.twitter.com/SW2gypP01k — Right Angle News Network (@Rightanglenews) January 24, 2026

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νοέμ υποθέτησε ότι ο Πρέτι προσπαθούσε «να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά». Το υπουργείο της εικάζει ότι προσπαθούσε να «σφαγιάσει τις δυνάμεις της τάξης». Ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ συνόψισε το συμβάν ως «απόπειρα δολοφονίας ομοσπονδιακών πρακτόρων από έναν δολοφόνο».

Ο Πρέτι ήταν οπλισμένος — είχε άδεια οπλοφορίας, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Μινεάπολης — και ενεπλάκη σε συμπλοκή αφού οι πράκτορες τον ψέκασαν με χημικό ερεθιστικό. Ωστόσο, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να υποστηρίζουν την κατηγορία ότι προσπαθούσε να τους σκοτώσει, και σε κανένα από τα βίντεο που έχουμε δει μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αγγίζει το όπλο του.

Πράγματι, το βίντεο φαίνεται να δείχνει έναν πράκτορα να τραβά ένα όπλο από τον Πρέτι λίγο πριν ο άνδρας πυροβοληθεί, υποδηλώνοντας ότι ίσως να μην είχε καν το όπλο του όταν σκοτώθηκε. Και ενώ το DHS, η υπηρεσία που περιλαμβάνει την Συνοριακή Φρουρά και την ICE, ισχυρίστηκε ότι το θύμα πλησίασε τους πράκτορες, τα γεγονότα φαίνεται να ξεκίνησαν όταν ένας πράκτορας έσπρωξε μια γυναίκα που βρισκόταν δίπλα στον Πρέτι.

Αν ο ίδιος είχε σκοπό να σφαγιάσει τους πράκτορες, σίγουρα περίμενε μια επικίνδυνη κατάσταση για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του.

OMG the NYT has a new video analysis of Renee Good’s shooting which is careful, accurate, and clear . The conclusions are inescapable. Ross placed himself at risk, then leaned towards the car with his feet well clear as Renee Good tried to pivot and drive away. pic.twitter.com/IksQeed5Ey — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) January 16, 2026

«Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο γεγονός»

Και αυτή η προκατάληψη για την κατάσταση είναι μέρος του λόγου για τον οποίο η δολοφονία της Γκουντ έπληξε την κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι οι Αμερικανοί απλά δεν πίστεψαν τα λεγόμενα της κυβέρνησης. Μόνο το ένα τέταρτο περίπου συμφώνησε με την Noem ότι η Γκουντ εμπλέκονταν σε «εγχώρια τρομοκρατία».

Μια άλλη ομοιότητα βρίσκεται στις ενέργειες της κυβέρνησης μετά τη δολοφονία. Προσπάθησε σαφώς να αποφύγει μια πλήρη έρευνα για τον πράκτορα της ICE που πυροβόλησε την Ρενέ και, αντίθετα, άρχισε να προσπαθεί να ερευνήσει την ίδια την Γκουντ — μια στάση που οδήγησε τους εισαγγελείς να παραιτηθούν. Στο περιστατικό του Σαββάτου, ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης είπε ότι οι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την τοπική αστυνομία να έχει πρόσβαση στον τόπο του εγκλήματος, και το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών της Μινεσότα είπε ότι το DHS δεν συνεργάζεται με την κρατική υπηρεσία.

Αλλά από πολλές απόψεις, η δολοφονία του Πρέτι είναι ένα κρεσέντο και όχι ένα μεμονωμένο γεγονός, εξηγεί το CNN. Ακόμα και αν η κυβέρνηση έχει αρχίσει να φοβάται την πολιτική κατάσταση εδώ, τα πράγματα έχουν πιθανώς χειροτερέψει καθώς η υπομονή των Αμερικανών δοκιμάζεται ακόμα περισσότερο.

Αυτή την εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση έχει διεκδικήσει το δικαίωμα να εισέρχεται στα σπίτια των πολιτών χωρίς ένταλμα δικαστή. Αμερικανοί πολίτες συλλαμβάνονται σε επιδρομές της υπηρεσίας μετανάστευσης και για άτομα που ενδέχεται να υφίστανται φυλετικό προφίλ (σύμφωνα με την τοπική αστυνομία). Το CNN αναφέρει για λάθη της ICE όσον αφορά τα άτομα που στοχεύει. Και μετά υπάρχουν τα μικρά παιδιά — ηλικίας 2 και 5 ετών — που η κυβέρνηση έχει συλλάβει και έχει βάλει σε αεροπλάνα μαζί με τους γονείς τους.

Ενώ οι Αμερικανοί ήδη αποδοκίμαζαν την ICE για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, τα νούμερα της υπηρεσίας έχουν κινηθεί ακόμη περισσότερο προς τη λάθος κατεύθυνση αυτό το μήνα.

🚨🇺🇸 BREAKING — ICE Started It! Cleaned Footage Shows Pretti was Protecting a Woman who ICE Assaulted and Groped. pic.twitter.com/8ZNCkOBkud — ★★★ Pamphlets ★★★ (@PamphletsY) January 24, 2026

Η κοινωνία γυρνά την πλάτη στην ICE

Η δημοσκόπηση CBS News-YouGov δείχνει ότι το ποσοστό των Αμερικανών που λένε ότι η ICE είναι «υπερβολικά σκληρή» αυξήθηκε από 53% τον Οκτώβριο σε 56% τον Νοέμβριο και σε 61% σε μια έρευνα που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το 61% αυτό επαναλήφθηκε σε μια δημοσκόπηση της New York Times-Siena College αυτή την εβδομάδα, η οποία έθεσε μια παρόμοια ερώτηση.

Αυτές οι νέες δημοσκοπήσεις ήταν αναμφισβήτητα ακόμη χειρότερες για την κυβέρνηση από ό,τι αμέσως μετά το θάνατο της Γκουντ.

Και ορισμένοι συντηρητικοί και νομοθέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος φαινόταν λιγότερο πρόθυμοι το Σάββατο να υπερασπιστούν τις ενέργειες του πράκτορα — με έναν πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Βουλή να ζητά ακόμη και ακροάσεις.

Είναι φυσιολογικό οι πρόεδροι να θέλουν να πιστεύουν ότι τα προβλήματά τους οφείλονται στην επικοινωνία και όχι στην ουσία των πολιτικών τους, όπως φαίνεται να κάνει ο Τραμπ. Αυτό τους επιτρέπει να πιστεύουν ότι εξακολουθούν να έχουν δίκιο.

Όμως ο Τραμπ βρισκόταν ήδη σε δυσμενή θέση πολιτικά, με μερικά από τα χειρότερα ποσοστά δημοτικότητας και στις δύο θητείες του ως πρόεδρος. Έχει χάσει σημαντικό έδαφος ειδικά στο θέμα της μετανάστευσης, παρά το γεγονός ότι είναι ίσως το χαρακτηριστικό του θέμα και παρά τη μαζική μείωση των διασυνοριακών μετακινήσεων.

Και η απόφασή του να αφήσει ουσιαστικά ως έχει την υποκείμενη πολιτική μαζικών απελάσεων έχει τώρα δημιουργήσει ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα για μια κυβέρνηση που ήταν ήδη σε δύσκολη θέση.