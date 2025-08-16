CNN για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Καμία συμφωνία στην Αλάσκα, αλλά ο Ρώσος πρόεδρος αποχώρησε με μερικές μεγάλες νίκες - Real.gr

Στις δύο μεγάλες νίκες που πέτυχε ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, αλλά και στο γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την Ουκρανία στέκεται το CNN σε ανάλυσή του.

Όπως σημειώνει το CNN, ο Ρώσος πρόεδρος πέτυχε δύο μεγάλες νίκες. Η πρώτη είναι το γεγονός ότι από εκεί που θεωρείται από πολλούς εγκληματίας πολέμου, πλέον έδειξε να επανέρχεται ως ισότιμος συνομιλητής στη διεθνή σκηνή και η δεύτερη ότι κατάφερε να κερδίσει χρόνο.

«Πρώτον, η εντυπωσιακή εικόνα της υποδοχής με κόκκινο χαλί στις Ηνωμένες Πολιτείες και η βόλτα με το «The Beast» (σ.σ. το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ) — που και τα δύο αποτελούν μια εξαιρετική μορφή αποκατάστασης της φήμης ενός φερόμενου εγκληματία πολέμου. Ήταν μια φρικτή εικόνα για πολλούς Ουκρανούς, που επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι ο επικεφαλής του Κρεμλίνου χαρακτήρισε την Ουκρανία “αδελφή” χώρα, παρά το γεγονός ότι δολοφονεί τους πολίτες της εδώ και τρεισήμισι χρόνια», αναφέρει αρχικά.

«Η δεύτερη νίκη είναι ο χρόνος. Ο Πούτιν έχει κερδίσει περισσότερο χρόνο για να προωθήσει τις δυνάμεις του πέρα από την πρώτη γραμμή. Δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ είναι αρκετά εξοργισμένος ώστε να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις τις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, ο Πούτιν δεν φάνηκε να συμπεριφέρεται σαν να βιάζεται, προτείνοντας περαιτέρω συναντήσεις και συνεχή εργασία. Ο χρόνος έχει σημασία, καθώς η καλοκαιρινή επίθεση του Πούτιν είναι κοντά στο να μετατρέψει τα σταδιακά κέρδη σε στρατηγικές νίκες», προσέθεσε.

Ακόμα όμως στέκεται και σε κάτι θετικό για την Ουκρανία καθώς «θα μπορούσε να είχε περάσει μια χειρότερη νύχτα», αλλά «δεν επιτεύχθηκε καμία συμφωνία χωρίς τη συμμετοχή της».

Το CNN συμφωνεί με ειδικούς στη γλώσσα του σώματος, οι οποίοι ανέφεραν πως ο Αμερικανός πρόεδρος φαινόταν απογοητευμένος από την έκβαση της συνάντησης κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Πούτιν.

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φαινόταν αναστατωμένος και κουρασμένος. Ίσως επειδή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν φαινόταν αμετάπειστος, εξακολουθώντας να μιλάει για τις “βασικές αιτίες” του πολέμου και να ακούγεται αδιάλλακτος. Σε κάτι που ακουγόταν σαν απειλή, προειδοποίησε ακόμη και το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να μην αναμιχθούν σε οποιαδήποτε διαδικασία πιστεύει ότι έχει εμπλέξει τον Τραμπ. “Αναμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα αντιληφθούν όλα αυτά με εποικοδομητικό τρόπο και δεν θα δημιουργήσουν εμπόδια, δεν θα επιχειρήσουν να διαταράξουν την αναδυόμενη πρόοδο με προκλήσεις και παρασκηνιακές ίντριγκες”, δήλωσε ο Πούτιν», αναφέρει το CNN.

Από την άλλη προσθέτει πως οι τηλεφωνικές κλήσεις του Τραμπ στο Κίεβο και τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ «μπορεί να παρουσιάζει κάποιο είδος πλαισίου που ο Πούτιν θεώρησε “συμφωνία”, αλλά τελικά, από την έκφραση του προσώπου του Τραμπ και τα λόγια του, ήταν σαφές ότι δεν έκανε καμία σημαντική συμφωνία που πιστεύει ότι θα πετύχει. Οι δύο δεν έφαγαν καν μαζί μεσημεριανό και ο Πούτιν έφυγε βιαστικά με το αεροπλάνο του».

«Τα πιο δύσκολα σημεία των διαπραγματεύσεων είναι αυτά που μένουν να συμφωνηθούν στο τέλος. Και η δήλωση του Τραμπ ότι υπάρχουν κάποια “σημαντικά” ζητήματα που δεν έχουν επιλυθεί υποδηλώνει μικρή πρόοδο σε θέματα όπως το ποια εδάφη θέλει ο Πούτιν και η κατάπαυση του πυρός. Τελικά, η Ουκρανία θα ξυπνήσει με τον κόσμο της αμετάβλητο. Έναν φρικτό κόσμο, αλλά χωρίς ξαφνική προσέγγιση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας ή συμφωνία που θα πρέπει να δεχθεί», καταλήγει το CNN.