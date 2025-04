CNN: Η στρατηγική του Πούτιν πίσω από την ξαφνική «πασχαλινή» εκεχειρία - Real.gr

Αν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας χρειάζονταν απόδειξη του άγριου κυνισμού της Μόσχας όσον αφορά την ειρήνη, η ανακοίνωση της «πασχαλινής» εκεχειρίας για το Πάσχα από τον Πούτιν ήταν ακριβώς αυτό, σύμφωνα με ανάλυση του CNN.

Όπως αναφέρεται, η ανακοίνωση ήρθε μόλις λίγες ώρες αφότου ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν ότι θα χρειάζονταν τις επόμενες ημέρες ένα σημάδι ότι το Κρεμλίνο ότι «παίρνει στα σοβαρά» την ειρήνη.

Για τους υποστηρικτές της Ρωσίας, η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου το Σάββατο έμοιαζε με νεύμα προς τον Τραμπ, αλλά η ξαφνική δήλωση είναι τόσο ασαφής, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του ότι το Κίεβο δεν θέλει να σταματήσει ο πόλεμος.

Για τις δυνάμεις της Ουκρανίας θα είναι εφιάλτης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του CNN, το να πρέπει να σταματήσουν να πολεμούν κατ’ εντολή του Πούτιν. Κάποιες θέσεις στην πρώτη γραμμή μπορεί να βρίσκονται στη μέση σφοδρών συγκρούσεων όταν έρθει αυτή η εντολή, ενώ μια παύση αυτού του είδους απαιτεί πιθανότατα μέρες προετοιμασίας και ετοιμότητας.

Always good to remember that russia refuses a bilateral unconditional ceasefire. Putin announced this truce out of the blue to keep control over the rhetoric pic.twitter.com/c6vcSOwF4x

Η παραπληροφόρηση είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει σύγχυση στα στρατεύματα σχετικά με την εφαρμογή της εκεχειρίας, τον τρόπο αναφοράς ή αντίδρασης στις παραβιάσεις, αλλά ακόμη και το τι πρέπει να κάνουν όταν αυτή λήξει.

Αν και η εκεχειρία αυτή μπορεί να αποδείξει ότι και οι δύο πλευρές μπορούν να σταματήσουν τη βία για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, πιο πιθανό είναι και οι δύο να χρησιμοποιήσουν τις παραβιάσεις και τη σύγχυση για να δείξουν ότι ο αντίπαλός τους δεν είναι αξιόπιστος. Υπάρχουν αναφορές από Ουκρανούς αξιωματούχους ότι το βράδυ του Σαββάτου, οι ρωσικές επιδρομές συνεχίστηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής.

Η εν εξελίξει εκεχειρία 30 ημερών που περιορίζεται στις ενεργειακές υποδομές γεννήθηκε σε συνθήκες πλήρους χάους. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι «η ενέργεια και οι υποδομές» καλύπτονται, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι σταμάτησαν αμέσως τις επιθέσεις στις «ενεργειακές υποδομές» και η Ουκρανία είπε ότι η εκεχειρία άρχισε μια εβδομάδα αργότερα από ό,τι το Κρεμλίνο. Επομένως, σύμφωνα με το CNN, η εκεχειρία χαρακτηρίχεται από αμιοβαία δυσπιστία και κατηγορίες για παραβιάσεις.

Putin offers truce for Easter, as a means to see if the “Kiev regime is sincere and capable of living up and respecting deals”.

Zelensky has already refused the truce.

Zelensky does not want this war to end, because when it does, he is a dead man.

pic.twitter.com/28J1zIZkWY

— Clandestine (@WarClandestine) April 19, 2025