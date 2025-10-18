CNN: Η συνάντηση με τον Τραμπ φέρνει καλά νέα για Ζελένσκι, αλλά το πραγματικό έπαθλο παραμένει μακριά - Real.gr

Σύμφωνα με ανάλυση του CNN, το μεγάλο έπαθλο που επιδιώκει το Κίεβο -μια σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη και ασφάλεια- παραμένει ακόμη μακριά.

Μετά από εννέα μήνες έντονης διπλωματικής δραστηριότητας, ο Τραμπ δείχνει να προτιμά να δώσει μία ακόμη ευκαιρία στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να συζητήσει ειρηνικά, παρά να προχωρήσει σε ευθεία στρατιωτική κλιμάκωση. Παρ’ όλα αυτά, η πρόσφατη συνάντησή του με τον Ζελένσκι άφησε και ορισμένα «σημάδια ελπίδας» για την ουκρανική πλευρά.

Στο επίκεντρο των δηλώσεων του Τραμπ βρέθηκε η φράση «Πρέπει να σταματήσουν εκεί που είναι» – μια πρόταση για εκεχειρία κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης, που θα μπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτή από το Κίεβο. Ο Ζελένσκι, στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, έσπευσε να επιβεβαιώσει τη σημασία του σταματήματος των εχθροπραξιών ως πρώτο βήμα για διάλογο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πρέπει να σταματήσουμε εκεί που είμαστε, και μετά να μιλήσουμε».

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε να κινείται σε λεπτή ισορροπία. Από τη μία εξήρε τους αμερικανικούς πυραύλους Tomahawk, λέγοντας πως η συνάντηση με τον Ουκρανό ηγέτη αφορούσε ακριβώς την πιθανή παροχή τους. Από την άλλη, υπονόμευσε ο ίδιος την απειλή του, τονίζοντας πως ελπίζει «να τελειώσει ο πόλεμος χωρίς να χρειαστεί να σκεφτούμε τους Tomahawk».

Η ανάλυση του CNN υπογραμμίζει ότι ο Τραμπ επιχειρεί να παίξει σε δύο ταμπλό: να δείξει στον Πούτιν ότι διαθέτει τη δυνατότητα να ενισχύσει στρατιωτικά την Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα να αφήνει ανοιχτή την πόρτα για ειρηνευτική συμφωνία, την οποία ο ίδιος αποκαλεί «Αριθμός 9».

Ο Ζελένσκι απέφυγε να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τη συζήτηση περί Tomahawk, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση. Όταν ρωτήθηκε αν είναι αισιόδοξος ή απαισιόδοξος, απάντησε λιτά: «Είμαι ρεαλιστής».

Την ίδια στιγμή, ο Τραμπ δεν διστάζει πλέον να παραδεχθεί δημόσια ότι ο Πούτιν ενδέχεται να τον χειρίζεται – μια παραδοχή που το CNN χαρακτηρίζει «αργοπορημένη αλλά κρίσιμη συνειδητοποίηση».

Η επικείμενη σύνοδος της Βουδαπέστης μεταξύ Τραμπ-Πούτιν, αν και χωρίς ορισμένη ημερομηνία, αναμένεται να αποτελέσει δοκιμασία για τη νέα στάση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος φαίνεται πλέον να υιοθετεί τη λογική των Ευρωπαίων συμμάχων του: ο Ρώσος πρόεδρος καταλαβαίνει μόνο τη δύναμη.

Οι νέες ισορροπίες στο πεδίο και η πίεση προς το Κρεμλίνο

Καθώς η πολυδιαφημισμένη ρωσική θερινή επίθεση έχει αποτύχει να αποφέρει ουσιαστικά κέρδη, η Ουκρανία εξακολουθεί να κρατά βασικές πόλεις όπως το Ποκρόβσκ και το Κουπιάνσκ.

Παρά τις απώλειες και την κόπωση, το Κίεβο διαψεύδει για ακόμη μια φορά τις προσδοκίες, αξιοποιώντας την τεχνολογία των drones – «Φτιάχνουν πολύ καλά drones», παραδέχθηκε ο ίδιος ο Τραμπ.

Για τον Πούτιν, η πίεση αυξάνεται. Οι αποτυχίες στο μέτωπο, οι κυρώσεις, η έλλειψη καυσίμων και η φθορά στο εσωτερικό δημιουργούν ερωτήματα για το αν η Ρωσία μπορεί να αντέξει άλλον έναν παρατεταμένο χειμώνα πολέμου.

Ο Ζελένσκι, εν τω μεταξύ, δείχνει να έχει επιβιώσει από μια δύσκολη περίοδο, όπου η Ουάσινγκτον έμοιαζε να τον εγκαταλείπει. Τώρα, το αφήγημα έχει αλλάξει: η Ουκρανία δεν ζητά απλώς βοήθεια, αλλά προσφέρει στους συμμάχους της προηγμένη τεχνολογία drones, αναδιαμορφώνοντας τη θέση της στη Δύση.

Το ανοιχτό ερώτημα για τον Πούτιν

