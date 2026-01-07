CNN: Οι ΗΠΑ είχαν προσπαθήσει και στο παρελθόν να αποκτήσουν τη Γροιλανδία, αλλά απέτυχαν - Real.gr

Η Γροιλανδία, ένα απέραντο νησί δύο εκατομμυρίων τετραγωνικών χλμ., κατέχει στρατηγική γεωπολιτική θέση, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ διαθέτει πλούσια κοιτάσματα φυσικών πόρων, όπως πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γαίες.

Μετά τη σύλληψη του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τη ρητορική του γύρω από την επιθυμία του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, πυροδοτώντας για άλλη μια φορά φόβους σε όλη την Ευρώπη για την πιθανότητα μιας στρατιωτικής επέμβασης, αλλά και ευρεία καταδίκη.

Μπορεί ο αμερικανικός επεκτατισμός να έχει ανακτήσει την ορμή του υπό τον Τραμπ, η βούληση όμως της Ουάσινγκτον να ελέγξει την αυτοδιοικούμενη επικράτεια της Δανίας προηγείται κατά πολύ του σημερινού προέδρου, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, που αναδημοσιεύει η ΕΡΤ.

Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Γροιλανδία χρονολογείται από τον 19ο αιώνα, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών Γουίλιαμ Χ. Σιούαρντ, μόλις είχε αγοράσει την Αλάσκα από τους Ρώσους το 1867 και στη συνέχεια πρότεινε την ιδέα της αγοράς της Γροιλανδίας και της Ισλανδίας από τη Δανία.

Η αγορά δεν υλοποιήθηκε, όμως οι ΗΠΑ συνέχισαν να στοχεύουν το μεγαλύτερο νησί του κόσμου σε διάφορες χρονικές στιγμές ανά την ιστορία, συζητώντας κάποια στιγμή ακόμη και μια πιθανή ανταλλαγή με τη Δανία: τη Γροιλανδία για αμερικάνικα εδάφη στις Φιλιππίνες.

Το 1946, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν πρόσφερε στη Δανία 100 εκατομμύρια δολάρια σε χρυσό για το νησί, όμως η Δανία απέρριψε την προσφορά.

Το 1979, η Γροιλανδία απέκτησε αυτοδιοίκηση με δημοψήφισμα, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη αυτονομία από τη Δανία.

Το ενδιαφέρον Τραμπ

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αναζωπυρώσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποκτήσουν το νησί και έχει εντείνει τις απειλές κατά του δανικού εδάφους. Ο Τραμπ εξέφρασε για πρώτη φορά δημόσια το ενδιαφέρον του για την αγορά της Γροιλανδίας κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2019, παρομοιάζοντας μια πιθανή αγορά με μια «μεγάλη συμφωνία ακινήτων». Αλλά η ιδέα απορρίφθηκε γρήγορα από τις αρχές της Γροιλανδίας και της Δανίας, οι οποίες επέμειναν ότι το νησί δεν ήταν προς πώληση.

Λίγο μετά τη νίκη του στις εκλογές του 2024, ο Τραμπ επανέφερε την προσφορά του, η οποία απορρίφθηκε και πάλι. Σχεδόν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, έδωσε μια ευρεία συνέντευξη Τύπου στο κτήμα του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, στην οποία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης για την κατάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας.

Την έμμεση απειλή επανέλαβε χθές Τρίτη (6/1) και η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λίβιτ. «Η απόκτηση της Γροιλανδίας αποτελεί προτεραιότητα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή των αντιπάλων μας στην περιοχή της Αρκτικής. Ο Πρόεδρος και η ομάδα του συζητούν μια σειρά από επιλογές για την επιδίωξη αυτού του σημαντικού στόχου εξωτερικής πολιτικής και, φυσικά, η αξιοποίηση του αμερικανικού στρατού είναι πάντα μια επιλογή στη διάθεση του Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων» είπε.