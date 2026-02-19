CNN: Οι ΗΠΑ έτοιμες να χτυπήσουν το Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο - Real.gr

Ο στρατός των ΗΠΑ είναι ήδη έτοιμος να επιτεθεί στο Ιράν από αυτό το Σαββατοκύριακο, αναφέρει το CNN.

Προσθέτει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει ακόμη λάβει τελική απόφαση για το αν θα εγκρίνει τέτοιες ενέργειες.

Σύμφωνα με το διεθνές δίκτυο, ο Λευκός Οίκος έχει ενημερωθεί ότι ο στρατός θα είναι έτοιμος για επίθεση μέχρι το Σαββατοκύριακο, μετά από την τεράστια συγκέντρωση αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες.

Ωστόσο, μια πηγή διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ έχει τεθεί τόσο υπέρ όσο και κατά της στρατιωτικής δράσης και εξετάζει το ποια θα είναι η καλύτερη πορεία δράσης, με συμβούλους του. Δεν είναι σαφές το εάν ο Αμερικανός πρόεδρος θα λάβει απόφαση μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Ιράν: ΝΟΤΑΜ για εκτοξεύσεις πυραύλων σήμερα

Το Ιράν από την πλευρά του, αναμένεται να καταθέσει γραπτή πρόταση για το πώς μπορεί να αποφευχθεί η αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, μετά τις συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη στη Γενεύη.

Παράλληλα εξέδωσε αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) για προγραμματισμένες εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, μεταξύ 05:30 και 15:30 (ώρα Ελλάδος) σήμερα Πέμπτη, σύμφωνα με ενημέρωση από την αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Τη Δευτέρα διεξήγαγε ναυτικά γυμνάσια στο Στενό του Ορμούζ και έχει προγραμματίσει κοινά ναυτικά γυμνάσια με τη Ρωσία για σήμερα Πέμπτη στη Θάλασσα του Ομάν και στον βόρειο Ινδικό Ωκεανό.

Η ΝΟΤΑΜ εκδόθηκε εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αναπτύξει μεγάλη στρατιωτική δύναμη κοντά στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει εάν θα συνεχίσει τον διάλογο με την Τεχεράνη ή θα στραφεί σε άλλες επιλογές.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές συμφώνησαν σε ένα «σύνολο κατευθυντήριων αρχών», αν και ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι «υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες προς συζήτηση».

Λέβιτ: «Η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι»

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, ότι το Ιράν αναμένεται να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαπραγματευτική του θέση «τις επόμενες δύο εβδομάδες», αλλά δεν έδωσε διευκρινίσεις εάν ο Τραμπ θα αναβάλει την ανάληψη στρατιωτικής δράσης εντός αυτού του χρονικού διαστήματος.

«Δεν πρόκειται να ορίσω προθεσμίες εκ μέρους του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Λέβιτ.

Πρόσθεσε ότι ενώ «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη του επιλογή, ​​η στρατιωτική δράση παραμένει στο τραπέζι».

«Υπάρχουν πολλοί λόγοι και επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προβάλει για ένα χτύπημα κατά του Ιράν», είπε, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ βασίζεται «πρώτα και κύρια σε συμβουλές από την ομάδα εθνικής ασφαλείας του».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται εξάλλου να ταξιδέψει στο Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου για να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και να τον ενημερώσει για τις συνομιλίες με το Ιράν, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο CNN την Τετάρτη.

Οι έως σήμερα δηλώσεις αξιωματούχων των δύο πλευρών, έχουν τροφοδοτήσει αυξανόμενους φόβους για στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ τους – ακόμη και όταν οι ειδικοί απεσταλμένοι τους εμφανίζονται να τρέφουν ελπίδες για διπλωματία.

Η συγκέντρωση δυνάμεων

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν στη Μέση Ανατολή ισχυρή δύναμη κρούσης, ναυτική και αεροπορική.

Στη θάλασσα

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι γνωστό πως έχουν αναπτύξει τουλάχιστον δεκατρία πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή. Το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln, που κατέφθασε στα τέλη Ιανουαρίου, εννιά αντιτορπιλικά και τρεις ελαφριές φρεγάτες, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο. Ακόμη περισσότερα κατευθύνονται στην περιοχή.

Το USS Gerald Ford – η πιο προηγμένη ομάδα αεροπλανοφόρων στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ – θα μπορούσε να φτάσει στην περιοχή το Σαββατοκύριακο, μετά από τη συγκέντρωση μιας αξιοσημείωτης σειράς άλλων στρατιωτικών δυνάμεων. Στη δύναμη κρούσης του είναι ενταγμένα τρία αντιτορπιλικά.

Είναι σπάνιο να αναπτύσσονται ταυτόχρονα δυο αμερικανικά αεροπλανοφόρα –με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και χιλιάδες πεζοναύτες– στη Μέση Ανατολή. Αυτό είχε συμβεί για τελευταία φορά τον Ιούνιο, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να βομβαρδιστούν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά, εν μέσω του πολέμου 12 ημερών που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στους αιθέρες

Τα μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των ανεφοδιαστικών δεξαμενόπλοιων και των μαχητικών αεροσκαφών, μεταφέρονται πιο κοντά στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις κινήσεις, αναφέρει το CNN.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης προωθήσει μεγάλο στόλο αεροσκαφών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ή σε βάσεις από όπου η εμβέλειά τους είναι επαρκής, κατά πληροφορίες και σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24.

Συμπεριλαμβάνει μαχητικά χαμηλής παρατηρησιμότητας F-22, μαχητικά πολλαπλών ρόλων F-15 και F-16, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και ελέγχου E3 Sentry, μεταγωγικά, δεξαμενοφόρα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Η παρουσία «τέτοιας δύναμης πυρός (…) στην περιοχή δημιουργεί δυναμική από μόνη της. Είναι ενίοτε λίγο δύσκολο να φρενάρεις και να πεις ‘αυτό είναι όλο, δεν κάνουμε τίποτα’», κρίνει η Σούζαν Ζιαντέ, αναλύτρια του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Η Ουάσιγκτον συνεχίζει να στέλνει στη Μέση Ανατολή πολεμικά πλοία και στρατιωτικά αεροσκάφη κατά δεκάδες. Έχει πλέον αναπτύξει δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε βάσεις σε όλη την περιοχή–κάποιες από τις οποίες θα μπορούσαν να αποδειχθούν ευάλωτες σε περίπτωση ιρανικών αντιποίνων.

Οι κινήσεις του Ιράν

Επίσης το Ιράν επισκευάζει και ενισχύει στρατιωτικές και πυρηνικές εγκαταστάσεις, μεταξύ άλλων στο Παρτσίν, το Νατάνζ και το Ισφαχάν. Οι εργασίες περιλαμβάνουν νέες κατασκευές από σκυρόδεμα, επιχωματώσεις σηράγγων και αποκατάσταση πυραυλικών βάσεων, εν μέσω αυξανόμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες και ανάλυση του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Οι διεθνείς συγκυρίες που ίσως επηρεάσουν την απόφαση Τραμπ

Ορισμένα παγκόσμια γεγονότα θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στο χρονοδιάγραμμα μιας επίθεσης. Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες – παραδοσιακά μια στιγμή παγκόσμιας ενότητας – ολοκληρώνονται την Κυριακή. Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία επίθεση πριν από τότε.

Εντωμεταξύ, το Ραμαζάνι ξεκινά σήμερα Πέμπτη στο Ιράν. Ορισμένοι αξιωματούχοι συμμάχων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή -οι οποίοι έχουν ασκήσει πιέσεις κατά μιας ενδεχόμενης επίθεσης φοβούμενοι την περιφερειακή αποσταθεροποίη- δήλωσαν ότι μια επίθεση κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα των μουσουλμάνων θα έδειχνε αμερικανική ασέβεια. Δεν είναι σαφές ωστόσο, εάν ο Τραμπ θα λάβει υπόψη κάποιο από τα δύο γεγονότα, καθώς ζυγίζει τις επιλογές του.

Ο Τραμπ, στις δηλώσεις του για το Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες, δεν έχει κάνει πολλά για να κερδίσει την αποδοχή του αμερικανικού κοινού ή του Κογκρέσου για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη χώρα. Έχει υπαινιχθεί την επιθυμία για αλλαγή καθεστώτος και έχει επιμείνει στο να μην αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά όπλα, αλλά δεν έχει πει ποιοι ακριβώς θα είναι οι στόχοι του με την εντολή μιας επίθεσης.

Διαδηλώσεις, απειλές, συνομιλίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασίασε τις απειλές και τις προειδοποιήσεις μετά την αιματηρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων του Ιανουαρίου στο Ιράν στην οποία, σύμφωνα με ΜΚΟ υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι.

Στα τέλη Ιανουαρίου, ο αμερικανός πρόεδρος διεμήνυε στην Ισλαμική Δημοκρατία πως στέλνει «αρμάδα» στον Κόλπο.

Την περασμένη εβδομάδα απείλησε την Τεχεράνη πως θα υποστεί «τραυματικές» συνέπειες αν δεν κλείσει συμφωνία, κυρίως για το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, αλλά όχι μόνο, ενώ, για πρώτη φορά δημόσια, αναφέρθηκε ανοικτά στο ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος, που βρίσκει πως θα ήταν «το καλύτερο» σενάριο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει πάντως ακόμη κλείσει την πόρτα σε διπλωματική διευθέτηση.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξανάρχισαν έμμεσες συνομιλίες την 6η Φεβρουαρίου στη Μούσκατ, την πρωτεύουσα του σουλτανάτου του Ομάν, μετά την κλιμάκωση των απειλών που ανταλλάσσουν.

Ο δεύτερος γύρος των έμμεσων διαπραγματεύσεων διεξήχθη προχθές Τρίτη κοντά στη Γενεύη, στην Ελβετία. Η Τεχεράνη έκανε γνωστό πως συνεννοήθηκε με την Ουάσιγκτον όσον αφορά «σύνολο κατευθυντήριων γραμμών» ενόψει συμφωνίας, ωστόσο ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επισήμανε από την άλλη πως το Ιράν δεν αποδέχεται ορισμένες από τις «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης Τραμπ.

Με πληροφορίες από CNN, CBS News, AFP