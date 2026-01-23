CNN: Πώς οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο σε 2 λεπτά - Η επιχείρηση υψηλού ρίσκου στο Καράκας - Real.gr

Τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η αμερικανική επιχείρηση για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, αναλύει σε εκτενές ρεπορτάζ το CNN, βασισμένο σε περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες αυτοπτών μαρτύρων, καθώς και σε χαρτογράφηση των διαδρομών των αμερικανικών ελικοπτέρων.

Στρατιωτικοί αναλυτές τόνιζουν ότι το επίπεδο ρίσκου ήταν ακραίο. «Μιλάμε για είσοδο στην καρδιά ενός κυρίαρχου κράτους για τη σύλληψη του προέδρου του. Αν το έκανε αυτό η Ρωσία ή η Κίνα στις ΗΠΑ, θα μιλούσαμε για αδιανόητο σενάριο», σημείωσε ο Μπράιαντ, προσθέτοντας ότι υπό άλλες συνθήκες η επιχείρηση θα είχε ακυρωθεί.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, η επιχείρηση κορυφώθηκε σε μια σφοδρή ανταλλαγή πυρών κατά την τελική φάση, όταν αμερικανικά ελικόπτερα κατέβηκαν σε χαμηλό ύψος σε βαριά οχυρωμένο συγκρότημα εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος Fort Tiuna στο Καράκας, σημείο που το CNN ταυτοποιεί ως το πιθανότερο σημείο εξαγωγής του Μαδούρο.

Η ανάλυση του CNN δείχνει ότι υπήρχαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης ενός μεταγωγικού ελικοπτέρου Σινούκ και της απογείωσης, καθώς τα διασταυρούμενα πυρά συνεχίζονταν με αμείωτο ρυθμό. Σε εκείνο το διάστημα, επισημαίνουν οι ειδικοί, το αμερικανικό αεροσκάφος κινούνταν αργά και σε χαμηλό υψόμετρο, όντας ευκολότερος στόχος.

Στρατιωτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο σημείο της επιχείρησης, καθώς το ελικόπτερο κινούνταν αργά και σε πολύ χαμηλό ύψος, καθιστώντας το ευάλωτο ακόμη και σε απλά όπλα. Ο κίνδυνος αυξήθηκε από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επέλεξαν το πλέον ριψοκίνδυνο σημείο προσγείωσης, ακριβώς στο συγκρότημα όπου βρισκόταν ο Μαδούρο.

Προετοιμασία και αρχικά πλήγματα

Η επιχείρηση στο Fort Tiuna είχε προετοιμαστεί επί μακρόν. Τις πρώτες ώρες της 3ης Ιανουαρίου, σειρά πληγμάτων σημειώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο ραντάρ, επικοινωνίες και αντιαεροπορικές υποδομές, προκειμένου να ανοίξει διάδρομος για τα ελικόπτερα ειδικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, περισσότερα από 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα.

Περί τη 01:30 τοπική ώρα, εκρήξεις ακούστηκαν στην παραθαλάσσια πόλη Higuerote, περίπου 80 χιλιόμετρα ανατολικά του Καράκας. Το CNN γεωεντόπισε βίντεο που δείχνουν πλήγματα στο αεροδρόμιο της περιοχής, όπου υπήρχαν αντιαεροπορικά συστήματα Buk-M2 ρωσικής κατασκευής. Πλάνα με το πρώτο φως της ημέρας φέρονται να δείχνουν εκτοξευτή Buk-M2 να καπνίζει.

Ειδικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκαν επιθετικά drones μίας χρήσης, ανάλογα με συστήματα που αναπτύχθηκαν ευρέως στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Οργανωμένο χάος» στο Καράκας

Στις 01:58 δύο μεταγωγικά ελικόπτερα MH-47 Chinook εμφανίζονται σε βίντεο να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, ακολουθώντας τη στενή κοιλάδα όπου βρίσκεται η βάση. Ο απόστρατος υπαξιωματικός της αμερικανικής αεροπορίας Γουές Μπράιαντ χαρακτήρισε τη στρατηγική των προκαταρκτικών πληγμάτων ως «οργανωμένο χάος».

Πλάνα δείχνουν τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται υπό πυρά και να αποχωρούν γρήγορα, μεταφέροντας δυνάμεις που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της επιχείρησης. Ο στρατηγός Κέιν ανέφερε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 02:01.

Ακολούθησε η έρευνα του χώρου και η σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου. Στη δεύτερη φάση, επιθετικά ελικόπτερα παρείχαν κάλυψη, ενώ μεταγωγικά απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν, εν μέσω σφοδρών ανταλλαγών πυρών με αντιαεροπορικά όπλα.

Σύμφωνα με ειδικούς, η στιγμή της προσγείωσης και απογείωσης ήταν η πιο ριψοκίνδυνη. «Κάθε ελικόπτερο είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση», σημείωσε ο Μπράιαντ, υπογραμμίζοντας ότι σε αυτές τις φάσεις το ελικόπτερο γίνεται «εύκολος στόχος».

Η εξαγωγή του Μαδούρο

Βίντεο δείχνουν ότι περίπου ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση, σύννεφα σκόνης και ρουκέτες καλύπτουν το σημείο, πριν ένα Chinook απογειωθεί, ακολουθούμενο λίγο αργότερα από δεύτερο ελικόπτερο. Ένα από αυτά διακρίνεται να αποχωρεί χωρίς φώτα, πετώντας χαμηλά και γρήγορα προς τους γύρω λόφους.

Μέχρι τις 03:00 τα πυρά στο Καράκας είχαν σταματήσει, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα είχαν σιγήσει και οι ήχοι των αεροσκαφών. Σύμφωνα με τον στρατηγό Κέιν, οι αμερικανικές δυνάμεις εξήλθαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας στις 04:29.

Ένα οχυρωμένο συγκρότημα

Το ακριβές σημείο σύλληψης δεν έχει επισήμως αποκαλυφθεί. Ωστόσο, το CNN συνέκρινε βίντεο από προηγούμενες αναρτήσεις του Μαδούρο με τα σημεία προσγείωσης των ελικοπτέρων, καταλήγοντας ότι πρόκειται για βαριά οχυρωμένη κατοικία, προστατευμένη από απότομους λόφους, υψηλούς τοίχους και πολλαπλά σημεία ελέγχου.

Δορυφορικές εικόνες μετά την επιχείρηση δείχνουν ζημιές από έκρηξη σε άλλο σημείο του συγκροτήματος, ενώ πλάνα του Μαδούρο από το 2024 και το 2025 τον εμφανίζουν να κινείται στον ίδιο χώρο μαζί με τη σύζυγό του.