CNN: Ανησυχούν Ομπάμα και Πελόζι για τον Μπάιντεν - Δεν μπορούν να τον πείσουν να αποσυρθεί

Συγκεκριμένα, στελέχη της παράταξες έχουν εκφράσεις τις ανησυχίες τους τόσο στον πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, όσο και της πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι.

Βάσει του ρεπορτάζ του CNN, Ομπάμα και Πελόζι είχαν κατ’ ιδίαν συνομιλίες για τον 81χρονο Αμερικανό ηγέτη και το μέλλον της εκστρατείας του το 2024. Σύμφωνα πάντα με το αμερικανικό δίκτυο εξέφρασαν τις ανησυχίες τους, εκτιμώντας ότι έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο για τον πρόεδρο να νικήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, και κανένας από τους δύο δεν είναι σίγουρος τι πρέπει να κάνει για να του αλλάξει γνώμη. Ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν έχει στυλώσει τα πόδια, ξεκαθαρίζοντας ουκ ολίγες φορές στους Αμερικανούς ότι δεν πάει πουθενά, αναφέρει το δημοσίευμα.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί επιθυμούν διακαώς να μπει ένα τέλος στην εσωκομματική αυτή διαμάχη, αν δηλαδή ο Μπάιντεν θα αποφασίσει, παρά τις αλλεπάλληλες δημόσιες γκάφες του, να αποχωρήσει από την προεδρική κούρσα, προκειμένου να μπορέσουν να εστιάσουν στον πρωταρχικό στόχο τους: να νικήσουν τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Για το λόγο αυτό, κάνουν έκκληση είτε στον Ομπάμα είτε στην Πελόζι να τους βοηθήσουν να φτάσουν εκεί, γνωρίζοντας ότι ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δεν έχει την εμπιστοσύνη του Μπάιντεν και ο επικεφαλής της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δεν έχει την οικειότητα για να του μεταφέρει το μήνυμα της αποχώρησης. Περισσότερα από δώδεκα μέλη του Κογκρέσου, στελέχη και πολλοί συνεργάτες του Ομπάμα και της Πελόζι εκτιμούν ότι το τέλος της υποψηφιότητας του Μπάιντεν είναι ξεκάθαρο.

Επιπλέον, διερωτώνται αν σε αυτό το σημείο το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί η προεκλογική κούρσα, ακόμη και μετά τη χθεσινή επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου με τις μνημειώδεις γκάφες που παραχώρησε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Κι αν νιώθουν έτσι ο Ομπάμα και η Πελόζι, όπως υποστηρίζουν αρκετοί υψηλόβαθμοι Δημοκρατικοί, πρέπει να το πουν ξεκάθαρα το συντομότερο δυνατό, προτού γίνει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στο κόμμα, περίπου τέσσερις μήνες πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Για το CNN, πολλοί από τους συναδέλφους της Νάνσι Πελόζι ευελπιστούν ότι η ίδια μπορεί να βάλει τέλος στην αναμπουμπούλα που έχει προκληθεί στους Δημοκρατικούς τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Για τους περισσότερους από αυτούς, ο Μπάιντεν θα ανακοινώσει ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του μόνο όταν του πει η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι πρέπει να εγκαταλείψει την προεκλογική κούρσα.

Η 84χρονη Πελόζι έχει μιλήσει με τον Μπάιντεν μετά την πρώτη αποτυχημένη τηλεμαχία με αντίπαλο τον Τραμπ, ωστόσο, στο διάστημα που μεσολάβησε, κατέστησε σαφές ότι δεν βλέπει την απόφαση του Μπάιντεν να παραμείνει στην κούρσα ως οριστική. Η ίδια πάντως, μέσω του βοηθού της, αρνήθηκε να προβεί σε περαιτέρω σχόλια.

Την ίδια ώρα, η απόφαση του Ομπάμα να μην κάνει δημοσίως κανένα σχόλιο εδώ και δύο εβδομάδες έχει επίσης προκαλέσει ανησυχία σε αρκετά πρωτοκλασάτα στελέχη των Δημοκρατικών.

Μετά το πρώτο ντιμπέιτ Μπάιντεν-Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ δημοσίευσε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι «Υπάρχουν και κακές βραδιές στις τηλεμαχίες. Πιστέψτε με, το ξέρω», κάτι το οποίο επανέλαβε αργότερα και σε έναν έρανο στη Νέα Υόρκη για τους Δημοκρατικούς της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Bad debate nights happen. Trust me, I know. But this election is still a choice between someone who has fought for ordinary folks his entire life and someone who only cares about himself. Between someone who tells the truth; who knows right from wrong and will give it to the…