CNN: Δίκτυο Ουκρανών σαμποτέρ πίσω από την επίθεση με drone στο Κρεμλίνο

Παράλληλα πιστεύουν ότι η Ουκρανία έχει αναπτύξει πυρήνες σαμποτάζ εντός της Ρωσίας που αποτελούνται από ένα μείγμα φιλοουκρανικών υποστηρικτών και πρακτόρων καλά εκπαιδευμένων σε αυτού του είδους τον πόλεμο.

Θεωρούν ακόμη ότι η Ουκρανία τους έχει προμηθεύσει με ουκρανικής κατασκευής drones ενώ δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι κάποιο από τα χτυπήματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει πραγματοποιηθεί με αυτά που έχουν προμηθεύσει οι ΗΠΑ. Επίσης δεν μπορούσαν να πουν με βεβαιότητα πώς η Ουκρανία κατάφερε να μεταφέρει τα drones πίσω από τη γραμμή του εχθρού.

??Clearest footage of the drone attack against the #Kremlinpic.twitter.com/4Gvztzq86r