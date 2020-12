CNN: Έγγραφα δείχνουν ότι η Κίνα απέκρυπτε πληροφορίες για τον κορωνοϊό στις αρχές της πανδημίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα έγγραφα αυτά, τα οποία το CNN έδωσε για επιβεβαίωση σε έξι ειδικούς, δείχνουν ότι το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα απέκρυπτε ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τον κορωνοϊό από τον Οκτώβριο του 2019 ως τον Απρίλιο του 2020, μια κρίσιμη περίοδο στη διάρκεια της οποίας ο SARS- CoV-2 εξαπλώθηκε από την Κίνα σε όλο τον κόσμο και προκάλεσε την πανδημία.

Η Κίνα έχει απορρίψει επανειλημμένα τις καταγγελίες των ΗΠΑ και άλλων χωρών ότι σκοπίμως απέκρυψε πληροφορίες για τον κορωνοϊό.

Το CNN επισήμανε ότι τα έγγραφα αυτά δεν δείχνουν σκόπιμη απόκρυψη πληροφοριών, αλλά καταδεικνύουν ότι υπήρχαν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των όσων πίστευαν οι αξιωματούχοι και αυτών που ανακοίνωναν στο κοινό.

Στις 10 Φεβρουαρίου Κινέζοι αξιωματούχοι ανακοίνωσαν 2.478 νέα κρούσματα covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων παγκοσμίως σε περισσότερα από 40.000. Όμως έγγραφο με την ένδειξη “ εσωτερικό έγγραφο, παρακαλώ διατηρείστε το απόρρητο”, το CDC της Χουμπέι κατέγραφε 5.918 νέα κρούσματα, με 2.345 “ επιβεβαιωμένα κρούσματα”, 1.772 “ κλινικά διαγνωσμένα κρούσματα” και 1.796 “ ύποπτα κρούσματα”.

Έκθεση από τις αρχές Μαρτίου αναφέρει ότι ο μέσος χρόνος μεταξύ της έναρξης των συμπτωμάτων μέχρι την διάγνωση ανέρχεται σε 23,3 ημέρες. Ειδικοί δήλωσαν στο CNN ότι αυτό θα δυσκόλεψε τους ειδικούς να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση του ιού.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν επίσης ότι στα τέλη του 2019 είχε ξεσπάσει στη Χουμπέι επιδημίας γρίπης, με τα κρούσματά της να είναι 20πλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτή η επιδημία επηρέασε την Ουχάν, αλλά περισσότερο τις πόλεις Γιτσάνγκ και Σιανίνγκ.

Το CNN επισημαίνει ότι, βάσει των εγγράφων, η επιδημία της γρίπης και το ξέσπασμα του κορωνοϊού δεν συνδέονται, όμως η έκταση της επιδημίας της γρίπης δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως. Ειδικοί δήλωσαν στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η επιδημία της γρίπης είναι πιθανό να δυσκόλεψε τις κινεζικές αρχές να εντοπίσουν και να δώσουν προσοχή σε νέους ιούς.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, η Εθνική Επιτροπή Υγείας και η Υγειονομική Επιτροπή της Χουμπέι δεν έχουν σχολιάσει τις αποκαλύψεις του CNN, αν και τους ζητήθηκε.

“ Ήταν ξεκάθαρο ότι έκαναν λάθη -και όχι μόνο λάθη που γίνονται όταν αντιμετωπίζεις έναν νέο ιό--, αλλά και γραφειοκρατικά και πολιτικά υποκινούμενα λάθη στον τρόπο που αντιμετώπισαν” την επιδημία, σχολίασε ο Γιανζόνγκ Χουάνγκ του Council on Foreign Affairs.

“ Αυτά τα λάθη είχαν παγκόσμιες επιπτώσεις. Ποτέ δεν μπορείς να διασφαλίσεις ότι υπάρχει 100% διαφάνεια. Δεν είναι απαραίτητο να πρόκειται για σκόπιμη συγκάλυψη, με έναν νέο ιό περιορίζεται κάποιος από την τεχνολογία και άλλα ζητήματα”, πρόσθεσε.

