CNN: Οι ΗΠΑ πίεσαν το Ισραήλ να καθυστερήσει την χερσαία εισβολή στην Λωρίδα της Γάζας

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πίεσε την ισραηλινή ηγεσία να καθυστερήσει λόγω της προόδου στο μέτωπο των ομήρων» και της ανάγκης μεταφοράς φορτηγών βοήθειας στη Γάζα, είπε ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις.

Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ρωτήθηκε το Σάββατο εάν ενθάρρυνε το Ισραήλ να καθυστερήσει την εισβολή, απάντησε: «Μιλάω με τους Ισραηλινούς».

