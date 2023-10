CNN: Πατέρας 8χρονης που ήταν αγνοούμενη λέει ότι άκουσε με ανακούφιση πως είναι νεκρή και όχι όμηρος - Βίντεο

«Μου είπαν: "Βρήκαμε την Έμιλι. Είναι νεκρή" και τότε απλά είπα "Ναι!" Είπα "ναι" και χαμογέλασα, γιατί αυτά ήταν τα καλύτερα νέα από τις πιθανότητες που γνώριζα ότι υπήρχαν», είπε ο Χαντ με τρεμάμενη φωνή.

«Η κόρη μου ήταν είτε νεκρή, είτε στη Γάζα. Και αν ξέρει κανείς για το τι κάνουν στους ανθρώπους στη Γάζα, αυτό είναι χειρότερο από τον θάνατο», είπε.

«Δεν θα είχε φαγητό. Δεν θα είχε νερό. Θα κρατείτο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο γεμάτο με ποιος ξέρει πόσους ανθρώπους. Και θα ήταν μέσα στον τρόμο κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε μέρα και πιθανώς για χρόνια. Ο θάνατός της λοιπόν ήταν ευλογία. Απόλυτη ευλογία».

