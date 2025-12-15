Coface: Οι τιμές του κακάο μειώνονται απότομα καθώς πλησιάζουν οι γιορτές - Real.gr

Η πτώση των τιμών του κακάο έχει επιταχυνθεί, με μείωση 45% από την αρχή του έτους, αναφέρει σε δελτίο Τύπου η Coface.

Βασικά Στοιχεία:

• 45% = πτώση των τιμών του κακάο από τον Ιανουάριο του 2025

• $5,000 = τρέχουσα τιμή ενός τόνου κακάο

• 60% = μερίδιο της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνας στην παγκόσμια παραγωγή κακάο

«Μετά από δύο χρόνια έντασης, η τρέχουσα διόρθωση επαναφέρει τις τιμές του κακάο σε πιο ορθολογικά επίπεδα. Αλλά θα ήταν απατηλό να μιλήσουμε για ομαλοποίηση: ο τομέας παραμένει εύθραυστος λόγω διαρθρωτικών περιορισμών και της υψηλής γεωγραφικής συγκέντρωσης της παραγωγής», αναφέρει ο Simon Lacoume, Οικονομολόγος του Τομέα.

Μια αγορά εν μέσω διόρθωσης

Αφού έφτασε σχεδόν τα 12.000 δολάρια/τόνο στα τέλη του 2024, το κακάο διαπραγματεύεται τώρα περίπου στα 5.000 δολάρια/τόνο, μια πτώση άνω του 50% σε ένα χρόνο. Αυτή η απότομη πτώση μπορεί να εξηγηθεί από δύο παράγοντες: τις αισιόδοξες προβλέψεις για τη συγκομιδή στην Ακτή Ελεφαντοστού και το τέλος της κερδοσκοπίας που είχε τροφοδοτήσει την απότομη αύξηση των τιμών το 2024. Παρά την πτώση αυτή, οι τιμές παραμένουν διπλάσιες από τον μέσο όρο τους την περίοδο 2012-2022 (2.525 δολάρια/τόνο).

Επίμονες διαρθρωτικές εντάσεις

Παρόλο που οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο και του ιού των “πρησμένων” βλαστών έχουν υποχωρήσει, το έλλειμμα εφοδιασμού παραμένει και τα προβλήματα του 2024 επιμένουν. Οι φυτείες γερνούν, οι επενδύσεις παραμένουν πολύ περιορισμένες και η παραγωγή είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένη γεωγραφικά. Η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα αντιπροσωπεύουν μαζί σχεδόν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής, το οποίο αυξάνεται στο 70% αν συμπεριλάβουμε και την υπόλοιπη Δυτική Αφρική. Ο τομέας του κακάο είναι επομένως εξαιρετικά ευάλωτος σε οποιαδήποτε διακοπή του εφοδιασμού από αυτήν την περιοχή.

Ισχυρή παγκόσμια ζήτηση

Η κατανάλωση σοκολάτας συνεχίζει να αυξάνεται, ωθούμενη από την Ασία και τις premium κατηγορίες. Οι ηθικές, βιολογικές και χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη σοκολάτες κερδίζουν έδαφος, όπως και το πιστοποιημένο κακάο (Fairtrade, Rainforest Alliance). Ταυτόχρονα, χώρες παραγωγής όπως η Ακτή Ελεφαντοστού και η Γκάνα επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιο της εγχώριας άλεσης για να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία.

Βιωσιμότητα και διαφοροποίηση

Η Δυτική Αφρική παραμένει κυρίαρχη, αλλά η Λατινική Αμερική, και ιδιαίτερα ο Ισημερινός, στοχεύει να ξεπεράσει την Γκάνα έως το 2027, στοχεύοντας σε 650.000 τόνους παραγωγής κακάο ετησίως. Οι πρωτοβουλίες ιχνηλασιμότητας που επιβάλλονται από την ΕΕ και ο μηχανισμός Τιμής Αναφοράς για Αξιοπρεπές Εισόδημα (PRRD) που έχουν θεσπίσει οι κυβερνήσεις της Γκάνας και της Ακτής Ελεφαντοστού – ορίζοντας ελάχιστη τιμή παραγωγού (τιμή παραγωγού) 3.408 δολάρια/τόνο στην Γκάνα και 2.650 δολάρια/τόνο στην Ακτή Ελεφαντοστού – αυξάνουν ταυτόχρονα την πίεση για μια βιώσιμη και διαφανή αλυσίδα εφοδιασμού.