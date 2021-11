COP26: Κίνα και ΗΠΑ κατέληξαν σε «κοινό ανακοινωθέν για την ενίσχυση δράσης για το κλίμα»

Η Κίνα και οι ΗΠΑ κατέληξαν σε ένα «κοινό ανακοινωθέν για την ενίσχυση δράσης για το κλίμα», ανακοίνωσε σήμερα στη Γλασκώβη ο Κινέζος απεσταλμένος για το κλίμα Σίε Ζενχουά.

«Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν το χάσμα μεταξύ των τρεχουσών προσπαθειών και των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, επομένως θα ενισχύσουμε από κοινού τη δράση για το κλίμα», δήλωσε ο Κινέζος αξιωματούχος στον Τύπο στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα COP26 στη Γλασκώβη, στη Σκωτία.

Η συμφωνία «δείχνει ότι η συνεργασία είναι ο μόνος δρόμος για την Κίνα και τις ΗΠΑ», είπε ο Σίε, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών φάνηκαν πρόσφατα να μετακυλίονται στον διπλωματικό φάκελο για το κλίμα.

Σε ένα tweet, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, που βρίσκεται στη Γλασκώβη, χαιρέτισε αυτή τη συμφωνία στην οποία βλέπει «ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου στον κόσμο και οι ΗΠΑ η δεύτερη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο οποίος παρευρέθηκε στη Γλασκώβη στην έναρξη της Διάσκεψης την περασμένη εβδομάδα, χαρακτήρισε την απουσία του Κινέζου ομολόγου του Σι Τζινπίνγκ στην COP26 «μεγάλο λάθος», κατηγορώντας τον ότι «περιφρόνησε την κλιματική κρίση».

«Ως οι δύο κύριες παγκόσμιες δυνάμεις, η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να συνεργαστούν και με άλλα μέρη για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», είπε ο Κινέζος απεσταλμένος.

Η COP26 θεωρείται κρίσιμη, καθώς ο πλανήτης βρίσκεται σύμφωνα με τον ΟΗΕ σε μια «καταστροφική» τροχιά ανόδου της θερμοκρασίας κατά 2,7 ° C σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, πολύ πέρα από τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού που στοχεύει σε περιορισμένη υπερθέρμανση «πολύ κάτω από» 2 ° C, και αν είναι δυνατόν στους 1,5 ° C.

Μιλώντας λίγο μετά τον ομόλογό του, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα Τζον Κέρι χαιρέτισε αυτόν τον «οδικό χάρτη» που αποσκοπεί να ορίσει «πώς θα περιορίσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη και θα συνεργαστούμε για να αυξήσουμε τις φιλοδοξίες για το κλίμα».

Στην ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, οι δύο χώρες δεσμεύονται να εργαστούν στην COP26 για «ένα φιλόδοξο, ισορροπημένο και χωρίς αποκλεισμούς αποτέλεσμα στον μετριασμό (χαμηλότερες εκπομπές), την προσαρμογή και την οικονομική υποστήριξη».

Δεσμεύονται να «λάβουν εντατικότερα μέτρα για την αύξηση των φιλοδοξιών κατά τη δεκαετία του 2020», επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή τους στους στόχους θερμοκρασιών που προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς χαιρέτισε επίσης την ανακοίνωση. «Πέρα από την COP, είναι σημαντικό για τον κόσμο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Αν οι ΗΠΑ και η Κίνα, με όλες τις δυσκολίες που έχουν σε άλλα ζητήματα, στείλουν ένα μήνυμα ότι αυτό το ζήτημα ξεπερνά τα άλλα, ότι αφορά την επιβίωση της ανθρωπότητας, αυτό βοηθά πάρα πολύ την διεθνή κοινότητα να αποδεχθεί το γεγονός ότι πρέπει να δράσουμε τώρα», πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά «για να επιτευχθεί μια συμφωνία στην COP26.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters