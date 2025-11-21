COP30: Η αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα προκαλεί και πάλι αντιπαράθεση μεταξύ των χωρών - Real.gr

Μια απόπειρα να υπάρξει συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο οι χώρες θα αποδεσμευθούν από τα ορυκτά καύσιμα αφαιρέθηκε από το πιο πρόσφατο προσχέδιο συμφωνίας της COP30, η οποία διεξάγεται στη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Κάποιες χώρες που συμμετέχουν στη διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή πιέζουν έντονα προκειμένου να υιοθετηθεί ένας «οδικός χάρτης» που θα καθορίζει με ποιο τρόπο οι χώρες θα πρέπει να αποδεσμευθούν από τα ορυκτά καύσιμα. Όμως άλλες αντιστέκονται.

Η πρώτη εκδοχή του ανακοινωθέντος της COP, η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, περιελάμβανε σειρά επιλογών για τη φρασεολογία που θα χρησιμοποιηθεί για το θέμα. Ωστόσο αυτές οι επιλογές έχουν αφαιρεθεί εντελώς από την τελευταία εκδοχή.

Στο μεταξύ ήδη περίπου 30 χώρες απέστειλαν επιστολή χθες Πέμπτη στη βραζιλιάνικη προεδρία της COP30 ζητώντας της να τροποιήσει το ανακοινωθέν προκειμένου να περιληφθεί σε αυτό ένας οδικός χάρτης για την αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα.

«Ανησυχούμε βαθιά με την τρέχουσα πρόταση», αναφέρουν στην επιστολή αυτή οι χώρες, ανάμεσα τους η Κολομβία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία και το Βέλγιο, σύμφωνα με τον κατάλογο που παρείχε στο AFP η κολομβιανή αντιπροσωπεία.

«Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς: στην τρέχουσα μορφή της η πρόταση δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο αποτέλεσμα σε αυτή την COP», προσθέτουν.

«Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ένα κείμενο που δεν περιλαμβάνει έναν οδικό χάρτη για μια δίκαιη, ομαλή και ισότιμη αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα», τονίζουν.

Η αποδέσμευση από το πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο -που ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την υπερθέρμανση του πλανήτη-επέστρεψε με ένταση στις συζητήσεις για το κλίμα στη Μπελέμ, παρά το γεγονός ότι το θέμα έμοιαζε αδύνατο να αναβιώσει μετά την επί της αρχής συμφωνία που επετεύχθη στην COP28 στο Ντουμπάι το 2023.

Ο ίδιος ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, πριν καν την έναρξη της COP30 στη διάρκεια συνόδου κορυφής ηγετών στο Μπελέμ λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε κάνει την έκπληξη ζητώντας να καταρτιστεί «ένας οδικός χάρτης» προκειμένου να «ξεπεραστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα».

Όμως, σύμφωνα με έναν διαπραγματευτή που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, η Κίνα, η Ινδία, η Σαουδική Αραβία, η Νιγηρία και η Ρωσία είναι εντελώς αντίθετες.

Η COP30 είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί σήμερα το βράδυ, όμως ενδέχεται να χρειαστεί να παραταθεί προκειμένου να υπάρξει ομοφωνία για το ανακοινωθέν.