Daily Mail: 88χρονος πήγε στα επείγοντα για να του αφαιρέσουν βλήμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου από τον πρωκτό του

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail και της New York Post, ο 88χρονος επισκέφτηκε το Νοσοκομείο Sainte Musse το βράδυ του Σαββάτου και προκάλεσε τη μερική εκκένωσή του καθώς υπήρχε μια μικρή πιθανότητα η οβίδα να εκραγεί.

«Σημειώθηκε ένα έκτακτο περιστατικό από τις 21:00 έως τις 23:30 του Σαββάτου που απαιτούσε την επέμβαση του προσωπικού εξουδετέρωσης βομβών, την εκκένωση επειγόντων περιστατικών ενηλίκων και παιδιατρικών περιστατικών καθώς και την εκτροπή επειγόντων περιστατικών», δήλωσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

