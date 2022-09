Daily Mail: Βίντεο από το τροχαίο του Ζελένσκι - Γιατροί δίνουν τις πρώτες βοήθειες στον οδηγό που έπεσε στην αυτοκινητοπομπή του

Η «Daily Mail» υποστηρίζει πως με τη μέθοδο γεωεντοπισμού εντόπισε ότι τα βίντεο έχουν ληφθεί στην πλατεία Νίκης του Κιέβου και δείχνουν ένα εντελώς κατεστραμμένο Volkswagen Beetle στη μέση μιας διασταύρωσης, με έναν τραυματία να βρίσκεται δίπλα του και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες από γιατρούς και άνδρες με στρατιωτικές στολές.

Το κεφάλι του άνδρα είναι δεμένο με επιδέσμους και το τζιν του είναι γεμάτο αίματα, αλλά αναπνέει, καθώς άνδρες με στρατιωτικές στολές τοποθετούν πάνω του μια μεταλλική κουβέρτα για να τον βοηθήσουν με τη θερμοκρασία του.

Η ομάδα του Ζελένσκι δήλωσε ότι η αυτοκινητοπομπή του προέδρου ενεπλάκη σε σύγκρουση με πολιτικό όχημα στην πρωτεύουσα γύρω στα μεσάνυχτα της Τετάρτης και ότι ο πρόεδρος δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Kάποια ακόμη βίντεο που φέρονται -χωρίς να είναι διασταυρωμένο- να προέρχονται από το σημείο όπου συνέβη το τροχαίο του Ζελένσκι κυκλοφορούν στα social media:

First aid to a victim in an accident with Zelensky car https://t.co/GSD3MoKENlpic.twitter.com/YksGlq7ZeW