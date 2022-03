Daily Mail: Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία - Ο Πούτιν έχει αποφασίσει την ημερομηνία

Ουδείς μπορεί με ακρίβεια να ερμηνεύσει τις προθέσεις του Κρεμλίνου. Την ίδια ώρα, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, επικαλούμενη ισχυρισμούς Ουκρανού αξιωματούχου, ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη αποφασίσει τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία την 9η Μαΐου. Πρόκειται για μια σημαδιακή ημερομηνία, καθώς ειναι αυτή που η Ρωσία γιορτάζει τη νίκη έναντι των Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει ήδη κηρύξει την 9η Μαΐου ως την ημερομηνία για το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία αντιστοιχεί στην ημέρα που η Ρωσία νίκησε τους ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ισχυρίζεται ο αξιωματούχος του Κιέβου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Στο μεταξύ, το γενικό επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι η ρωσική προπαγάνδα «επιβάλλει την ιδέα ότι ο πόλεμος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις 9 Μαΐου 2022».

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, μεταξύ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας διεξάγεται συνεχώς έργο προπαγάνδας, γεγονός που επιβάλλει την ιδέα ότι ο πόλεμος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από τις 9 Μαΐου 2022», ανέφερε το γενικό επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στα social media.

Τέλος σύμφωνα πάντα με ισχυρισμούς του Κιέβου, οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν «τεράστιες δυσκολίες». Παράλληλα, η Mόσχα παραδέχθηκε τον θάνατο 1.351 στρατιωτών της, από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσής της στην Ουκρανία. Ωστόσο, ΗΠΑ και Κίεβο εκτιμούν ότι οι νεκροί Ρώσοι υπερβαίνουν τους 7.000.

«Η Ρωσία δεν έχει πλέον τον πλήρη έλεγχο της Χερσώνας, της πρώτης μεγάλης πόλης που κατέλαβε στον πόλεμο, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις μάχονται για να την ανακαταλάβουν», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου.

Satellite images of the destroyed #Russian ship in #Berdyansk appeared

They were published by the company Maxar Technologies.

On March 24, the General Staff of the Armed Forces of #Ukraine reported that the large landing ship "Saratov" was destroyed in the port of Berdyansk. pic.twitter.com/KzQmWJSPCu