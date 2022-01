Daily Telegraph: Η Ελλάδα πρόθυμη να δανείσει στο Βρετανικό Μουσείο πολιτιστικούς θησαυρούς ως αντάλλαγμα της επιστροφής των Γλυπτών

Το ινστιτούτο με έδρα την Οξφόρδη εφαρμόζει μια πρωτοπόρο τεχνική γνωστή ως 3D Machining. Η τεχνική αυτή, με τη βοήθεια της φωτογραμμετρίας, αρχικά δημιουργεί μια ψηφιακή εικόνα. Στη συνέχεια μια ρομποτική μηχανή χρησιμοποιώντας τις σμίλες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ένας γλύπτης χαράζει αντίγραφο του πρωτοτύπου με λεπτομέρεια χιλιοστών. Το ινστιτούτο θα μπορούσε να προμηθευτεί ογκόλιθους μαρμάρου πανομοιότυπους με εκείνους που χρησιμοποίησε ο γλύπτης Φειδίας και οι τεχνίτες του ώστε το τελικό αποτέλεσμα να μοιάζει ακόμη περισσότερο με το πρωτότυπο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το IDA σκοπεύει να φτιάξει ένα αντίγραφο της μετόπης που απεικονίζει τη μάχη ενός πολεμιστή και ενός Κενταύρου. Το κόστος του είναι περίπου 24.000 ευρώ και θα χρειαστούν τρεις έως έξι μήνες για να ολοκληρωθεί. Θα δημιουργηθούν δύο αντίγραφα. Το ένα με τις ζημιές που προκλήθηκαν από τότε που για πρώτη φορά φιλοτεχνήθηκε, από τη ρύπανση, τους βανδαλισμούς κτλ και το άλλο όπως ήταν όταν κατασκευάστηκε.

«Η συζήτηση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αντίγραφο των Γλυπτών υψηλής ποιότητας είναι πολύ χρήσιμη», επεσήμανε στην Daily Telegraph o κ. Ραπτάκης. Τονίζοντας παράλληλα ότι προσθέτει ένα επιπλέον επιχείρημα στην άποψη πως «η βρετανική κυβέρνηση έχει τώρα μια μοναδική ευκαιρία να τερματίσει μια αδικία που βαραίνει όλες τις ελληνικές καρδιές και επιτέλους να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα».

Όπως επεσήμανε στο «ΑΠΕ-ΜΠΕ» ο κ. Ραπτάκης η συνάντηση με τον αρθρογράφο Σάιμον Μπρούσελς που έγραψε το εν λόγω άρθρο έγινε σε εκδήλωση για τα 200 χρόνια από το θάνατο του 'Αγγλου λυρικού ποιητή Τζον Κητς στην οποία ο Έλληνας πρέσβης είχε κληθεί να μιλήσει. Εκεί άδραξε την ευκαιρία και απευθυνόμενος σε ένα ιδιαίτερο κοινό επανέλαβε την ελληνική θέση για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «αν ζούσε σήμερα ο Κητς σίγουρα θα υπερασπιζόταν την ελληνική θέση με πάθος».

