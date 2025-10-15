D'Angelo: Έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της R&B – Το συγκινητικό «αντίο» από αστέρες της μουσικής - Real.gr

Συγκινητικά μηνύματα και αφιερώματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε η είδηση του θανάτου του εμβληματικού καλλιτέχνη της R&B, D’Angelo, ο οποίος έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής, από τον Tyler The Creator και τη Doja Cat, μέχρι τους Nile Rogers, Flea και Missy Elliot, αποχαιρέτησαν τον θρυλικό τραγουδιστή, αναγνωρίζοντας την τεράστια επιρροή του.

Ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης και πρωτοπόρος του κινήματος neo-soul, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

«Το λαμπερό αστέρι της οικογένειάς μας έσβησε το φως του για εμάς σε αυτή τη ζωή… Μετά από μια μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Μάικλ Ντ’ Άντζελο Άρτσερ, γνωστός στους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο ως D’Angelo, «έφυγε» από τη ζωή σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2025» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η οικογένεια τονίζοντας: «Είμαστε συντετριμμένοι που μας αφήνει μόνο με αναμνήσεις, αλλά αιώνια ευγνώμονες για τη μουσική του παρακαταθήκη».

Tyler The Creator

Συγκλονισμένος από τον θάνατο του D’Angelo, ο γνωστός ράπερ προχώρησε σε μία εκτενή ανάρτηση στο Instagram. Αποκάλυψε ότι είχε αγοράσει το θρυλικό άλμπουμ «Voodoo» στα ένατα γενέθλιά του, τονίζοντας ότι το ντεμπούτο άλμπουμ του D’Angelo, «Brown Sugar», ήταν ήδη «βασικό άκουσμα» στο σπίτι του.

«Δεν μπορούσα να αντιληφθώ πώς κάποιος μπορούσε να γράψει κάτι τόσο απλό αλλά ταυτόχρονα τόσο προσωπικό, ευρύ και ιδιοφυές. Τόσο ξεχωριστός ήταν», έγραψε ο Tyler. «Είμαστε πολύ τυχεροί που ζήσαμε για να απολαύσουμε την τέχνη του. Το μουσικό μου DNA διαμορφώθηκε από αυτόν τον άνθρωπο. Θα του είμαι για πάντα ευγνώμων. Καλό ταξίδι», συμπλήρωσε.

Doja Cat

Σε ανάρτησή της στο X, η διάσημη τραγουδίστρια αποκάλεσε τον D’Angelo «μια αληθινή φωνή της σόουλ και πηγή έμπνευσης για πολλούς λαμπρούς καλλιτέχνες της γενιάς μας και των γενεών που θα ακολουθήσουν».

Michael Balzary (Flea)

Ο Flea των Red Hot Chili Peppers χαρακτήρισε τον D’Angelo «έναν από τους αγαπημένους μου όλων των εποχών» σε ανάρτησή του στο Instagram.

«Κανείς δεν έκανε κάτι πιο φάνκι τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν τον γνώρισα ποτέ, αλλά υποκλίνομαι στη μουσική του. Τι σπάνια και όμορφη φωνή και τι απαράμιλλη προσέγγιση στη σύνθεση τραγουδιών…πέταξε με τους αγγέλους, D’Angelo. Εμείς θα σε ακούμε πάντα και θα μας συγκινείς παντοτινά».

Missy Elliott

Η Αμερικανίδα ράπερ σε ανάρτηση στο Χ, ενθάρρυνε τους θαυμαστές να στείλουν τις προσευχές τους στον Swayvo, το γιο του εκλιπόντος καλλιτέχνη ο οποίος επίσης έχασε τη μητέρα του, Angie Stone, νωρίτερα φέτος.

Nile Rodgers

Ο αρχηγός των Chic τίμησε τον D’Angelo με μια νοσταλγική ανάρτηση στο Instagram θυμούμενος τα πρώτα του βήματα. Περιέγραψε τη στιγμή που ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Gary Harris τον είχε επισκεφθεί για να ακούσει τη μουσική του τότε άγνωστου καλλιτέχνη.

«Άκουσα κάθε κομμάτι… όχι μόνο από σεβασμό, αλλά και επειδή ήταν καταπληκτικά. Στο τέλος της συνάντησης με ρώτησε: «Τι να κάνω;» Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Του είπα: ‘Κυκλοφόρησέ το. Είναι τέλειο!’…περίπου ένα χρόνο αργότερα άκουσα ένα από αυτά τα τραγούδια στο ραδιόφωνο. Ήταν καταπληκτικό και ήταν ακριβώς αυτό που μου είχε παίξει. Το ξέρω… Έχω ακόμα την αρχική κασέτα» σημείωσε ο κορυφαίος καλλιτέχνης.