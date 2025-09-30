Δανία: Αύξησε το επίπεδο συναγερμού ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις - Real.gr

«Φοβόμαστε ότι τελικά κάποιος θα απειλήσει την τροφοδοσία μας σε ενέργεια και μία χώρα χωρίς ενεργειακή τροφοδοσία είναι μια χώρα που δεν λειτουργεί», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TV2 ο δανός υπουργός Ενέργειας Λαρς Ααγκαρντ διευκρινίζοντας ότι η αύξηση του επιπέδου συναγερμού θα μεταφρασθεί σε αυξημένη επιτήρηση των ενεργειακών εγκαταστάσεων και περιορισμούς στην πρόσβαση.
Η Δανία υπήρξε πρόσφατα θύμα υβριδικής επίθεσης με τις επαναλαμβανόμενες πτήσεις επάνω από τα αεροδρόμιά της – ειδικά το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης, το μεγαλύτερο της βόρειας Ευρώπης, έκλεισε για πολλές ώρες – και επάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις άγνωστης ταυτότητας drones.
Η Κοπεγχάγη υποστηρίζει ότι πρόκειται για ρωσικά drones και η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν δήλωσε ότι «υπάρχει κυρίως μία χώρα που αντιπροσωπεύει απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και αυτή είναι η Ρωσία».
Για να εγγυηθεί της ασφάλεια της ευρωπαϊκής συνόδου που θα διεξαχθεί αύριο και την Πέμπτη στην Κοπεγχάγη, η κυβέρνηση της Δανίας απαγόρευσε τις πτήσεις πολιτικών drones μέχρι τις 3 Οκτωβρίου.
Η τελευταία φορά που η Δανία είχε αυξήσει το επίπεδο ασφαλείας για τις ενεργειακές της εγκαταστάσεις ήταν τον Σεπτέμβριο 2022, μετά το σαμποτάζ κατά του αγωγού Nord Stream στη Βαλτική.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters