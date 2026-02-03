Quantcast
Δανία: Δύο νεαροί Σουηδοί καταδικάστηκαν σε πολυετή κάθειρξη για επίθεση με χειροβομβίδες στην πρεσβεία του Ισραήλ - Real.gr
real player

Δανία: Δύο νεαροί Σουηδοί καταδικάστηκαν σε πολυετή κάθειρξη για επίθεση με χειροβομβίδες στην πρεσβεία του Ισραήλ

17:30, 03/02/2026
Δανία: Δύο νεαροί Σουηδοί καταδικάστηκαν σε πολυετή κάθειρξη για επίθεση με χειροβομβίδες στην πρεσβεία του Ισραήλ

Σύνοψη από το

  • Δύο Σουηδοί, 18 και 21 ετών, καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Δανίας σε 12 και 14 χρόνια κάθειρξη αντίστοιχα, με την κατηγορία της «τρομοκρατίας» για επίθεση στην πρεσβεία του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2024.
  • Το δικαστήριο έκρινε ότι οι κατηγορούμενοι ενέργησαν σε συνεννόηση με μέλη εγκληματικού δικτύου στη Σουηδία, το οποίο, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, «δρούσε ως ένοπλο τμήμα μιας μεσανατολίτικης τρομοκρατικής οργάνωσης».
  • Η επίθεση, που περιλάμβανε δύο εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Δανία, δεν προκάλεσε τραυματισμούς αλλά ζημιές σε παρακείμενο σπίτο, ενώ οι δύο δράστες θα απελαθούν μετά την έκτιση της ποινής τους.

Δύο Σουηδοί ηλικίας 18 και 21 ετών καταδικάστηκαν από δικαστήριο της Δανίας σε ποινές κάθειρξης 12 και 14 ετών με την κατηγορία της «τρομοκρατίας» επειδή τον Οκτώβριο του 2024 έβαλαν στο στόχαστρο την πρεσβεία του Ισραήλ με δύο χειροβομβίδες.

«Οι δύο άνδρες εκτόξευσαν χειροβομβίδες με σκοπό να τρομοκρατήσουν τον ισραηλινό και τον δανέζικο πληθυσμό (…) κατά συνέπεια η επίθεση συνιστά τρομοκρατική ενέργεια» ανέφερε η αστυνομία.

Το δικαστήριο της Κοπεγχάγης έκρινε εξάλλου ότι οι κατηγορούμενοι, που τότε ήταν 16 και 18 ετών, ενέργησαν κατόπιν συνεννόησης με έναν ή περισσότερους συνεργούς, άγνωστης ταυτότητας, που είναι μέλη ενός εγκληματικού δικτύου στη Σουηδία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο νεότερος από τους δύο, που διώκεται και στη Σουηδία για επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία της Στοκχόλμης, παραδέχτηκε ότι ανήκει στην εγκληματική οργάνωση Foxtrot, η οποία τον στρατολόγησε ενώ ήταν ακόμη στο γυμνάσιο.

«Το εγκληματικό δίκτυο δρούσε ως ένοπλο τμήμα μιας μεσανατολίτικης τρομοκρατικής οργάνωσης στη Δανία, όπου η πρεσβεία του Ισραήλ ορίστηκε ως στόχος της επίθεσης», εκτίμησε ο εισαγγελέας Σόρεν Χάρμπο. «Οι δύο δράστες ήξεραν ότι οι χειροβομβίδες θα χρησιμοποιούνταν για να σταλεί ένα μήνυμα στο Ισραήλ», πρόσθεσε.

Τη νύχτα της 2ας Οκτωβρίου 2024 ακούστηκαν δύο εκρήξεις κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ, στη συνοικία Χέλερουπ της Δανίας. Κανείς δεν τραυματίστηκε, όμως προκλήθηκαν ζημιές στη βεράντα ενός σπιτιού δίπλα στη διπλωματική αποστολή.

Σε μία από τις χειροβομβίδες, που βρέθηκε σε έναν κήπο, η αστυνομία εντόπισε το DNA του 18χρονου.

Οι δύο Σουηδοί θα απελαθούν αφού εκτίσουν την ποινή τους. Καταδικάστηκαν επίσης για απόπειρα δολοφονίας των ενοίκων του σπιτιού, όμως απαλλάχθηκαν για την κατηγορία της έκθεσης σε κίνδυνο των στρατιωτών φρουρών της πρεσβείας.

Τον Μάιο του 2024 οι υπηρεσίες πληροφοριών της Σουηδίας ανέφεραν ότι το Ιράν στρατολογούσε μέλη σουηδικών εγκληματικών οργανώσεων για να εκτελέσουν «βίαιες ενέργειες» εναντίον του Ισραήλ, κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Έπστιν δύο φορές κατ’ ιδίαν

19:15 03/02
Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

Θεσσαλονίκη: Εξαγοράσιμη ποινή σε 56χρονο που πυροβόλησε για να τρομάξει παρέα ανηλίκων τραυματίζοντας 15χρονο

19:00 03/02
Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

Εντυπωσιακή εκδήλωση στην Κομοτηνή με τη συμμετοχή Ε. Βενιζέλου και Θ. Ρουσόπουλου για την παρουσία του επιστημονικού τόμου που επιμελήθηκε ο Ε. Στυλιανίδης

18:46 03/02
Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

Ιράν: Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν από τις αρχές, σύμφωνα με ΜΚΟ

18:45 03/02
Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρή γυναίκα μετά από πυρκαγιά στο σπίτι της

18:38 03/02
Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

Με δάκρυα στα μάτια, οι πρώτοι Παλαιστίνιοι της Γάζας επιστρέφουν από την Αίγυπτο

18:30 03/02
Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση ανάμεσα σε Κωνσταντοπούλου και Νικολακόπουλο στην Εξεταστική - ΒΙΝΤΕΟ

18:19 03/02
Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

Γαλλία: Ένας 15χρονος μαθητής μαχαίρωσε μέσα στην τάξη, την ώρα του μαθήματος, την 60χρονη καθηγήτρια των Εικαστικών

18:15 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved