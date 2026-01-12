Quantcast
Δανία: Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δεν αποδέχεται «καθ' οιονδήποτε τρόπο» την επιθυμία των ΗΠΑ να «καταλάβουν τη Γροιλανδία» - Real.gr
Δανία: Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας δεν αποδέχεται «καθ’ οιονδήποτε τρόπο» την επιθυμία των ΗΠΑ να «καταλάβουν τη Γροιλανδία»

18:00, 12/01/2026
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Γροιλανδία δεν αποδέχεται «καθ' οιονδήποτε τρόπο» την αμερικανική επιθυμία να «πάρει στην κατοχή της» την τεράστια επικράτειά της και θα «εντείνει τις προσπάθειές της» για να διασφαλίσει ότι η άμυνά της είναι εγγυημένη στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Γροιλανδίας.

«Οι ΗΠΑ επανέλαβαν την επιθυμία τους να καταλάβουν τη Γροιλανδία.

Ο Συνασπισμός της Κυβέρνησης της Γροιλανδίας δεν μπορεί να το αποδεχτεί αυτό, καθ’ οιονδήποτε τρόπο», ανακοίνωσε η κυβέρνηση συνασπισμού της Γροιλανδίας.

Η κυβέρνηση «θα εντείνει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η άμυνα της Γροιλανδίας αποτελεί μέρος του ΝΑΤΟ», του οποίου είναι μέλος, πρόσθεσε η ανακοίνωση.

