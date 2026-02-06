Δανία: Σημαντική χιονόπτωση προκαλεί διακοπή των μέσων μαζικής μεταφοράς, κλείσιμο σχολείων και ακυρώσεις πτήσεων - Real.gr

Quantcast
Δανία: Σημαντική χιονόπτωση προκαλεί διακοπή των μέσων μαζικής μεταφοράς, κλείσιμο σχολείων και ακυρώσεις πτήσεων
Δανία: Σημαντική χιονόπτωση προκαλεί διακοπή των μέσων μαζικής μεταφοράς, κλείσιμο σχολείων και ακυρώσεις πτήσεων

12:15, 06/02/2026
12:15, 06/02/2026

Δημόσια μέσα μεταφοράς σταμάτησαν τη λειτουργία τους, σχολεία έκλεισαν και πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στη Δανία λόγω σημαντικών χιονοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Το δανικό ινστιτούτο μετεωρολογίας (DMI) εξέδωσε έκτακτο δελτίο για επεισόδια χιονιού στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκεται η πρωτεύουσα Κοπεγχάγη, και ανατολικά της Γιουτλάνδης, όπου βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Όρχους, έως απόψε το βράδυ.

Στο Όρχους ανεστάλησαν όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Η αστυνομία περιοχών γύρω από την Κοπεγχάγη συνέστησε να αποφεύγονται «όλες οι μη απαραίτητες μετακινήσεις». Παραμονή σχολικών διακοπών, πολλά σχολικά συγκροτήματα επέλεξαν να παραμείνουν κλειστά.

Σύμφωνα με το DMI, μπορεί να πέσει χιόνι έως και 30 εκατοστά κατά τόπους.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης προειδοποίησε για πιθανότητα «καθυστερήσεων και ακυρώσεων λόγω καταστάσεων χιονιού». Σήμερα το πρωί, οι πτήσεις προς το Βερολίνο και το Παρίσι ακυρώθηκαν.

Βόρεια της Γιουτλάνδης, το μετεωρολογικό ινστιτούτο εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για χιονοθύελλα.

