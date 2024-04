Δανία: Αστοχία εκτόξευσης πυραύλου – Έκλεισαν εναέριος χώρος και ναυτιλιακές οδοί

Η Εθνική Ναυτιλιακή Αρχή εξέδωσε προειδοποίηση προς τα πλοία να αποφεύγουν μέρος του στενού της Μεγάλης Ζώνης λόγω κινδύνου «πτώσης θραυσμάτων πυραύλων».

Ζητήθηκε από τα πλοία να ρίξουν άγκυρα εάν είναι απαραίτητο.

Η ναυτική άσκηση ξεκίνησε στην περιοχή τον περασμένο Μάρτιο και πρόκειται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός της Δανίας ανέφερε ότι το πρόβλημα με τον πύραυλο παρουσιάστηκε «κατά τη διάρκεια μιας υποχρεωτικής δοκιμής όπου ο εκτοξευτής πυραύλων είναι ενεργοποιημένος και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί».

????Third Round in Denmark: Harpoon Missile Fails

Danish Armed Forces announced on its official website that maritime traffic is closed due to a Harpoon missile launch failure in the Great Belt. @forsvaretdk#navy#maritime#traffic#harpoon#HovsaMissilethttps://t.co/YSUvDImhYVpic.twitter.com/IQ4Nn1vPZX