Δανία: «Η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αποτρέψει το κάψιμο αντιτύπων του Κορανίου», δηλώνει ο ΥΠΕΞ Ράσμουσεν

Το κάψιμο του Κορανίου είναι μια «βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη πράξη» εκ μέρους «λίγων ατόμων» τα οποία δεν εκπροσωπούν «τις αξίες της δανέζικης κοινωνίας» ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωσή του ο υπουργός. Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση θα διερευνήσει την πιθανότητα να παρεμβαίνει σε ειδικές περιπτώσεις όταν «για παράδειγμα, προσβάλλονται άλλες χώρες, πολιτισμοί και θρησκείες και όταν αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες για τη Δανία και όχι μόνο για την ασφάλειά της», πρόσθεσε.

Ο Ράσμουσεν τόνισε ότι οποιοδήποτε μέτρο αποφασιστεί θα πρέπει να εντάσσεται «στο πλαίσιο της συνταγματικά κατοχυρωμένης ελευθερίας της έκφρασης».

#Denmark#Quran burned in #Copenhagen .

The book was burned in front of the #Iraqi embassy. The action was organized by members of the Danske Patrioter ("Danish Patriots") group.#Islam#Iraq#Koranpic.twitter.com/Zz0eOuNSIc