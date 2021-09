Δανία: Καλλιτέχνης επρόκειτο να εκθέσει πίνακες από χαρτονομίσματα, αλλά πήρε τα λεφτά και εξαφανίστηκε

«Αλλά δύο ημέρες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης, λάβαμε μήνυμα του Γενς που μας έλεγε ότι δεν φιλοτέχνησε τα έργα για τα οποία είχαμε συμφωνήσει», με τα χαρτονομίσματα κρεμασμένα σε δύο πίκανες, εξήγησε ο διευθυντής του μουσείου, ο Λάσε Αντερσον.

Στην θέση τους, όπως εξήγησε ο καλλιτέχνης, θα στείλει άλλα με τίτλο «Πάρε τα Λεφτά και Τρέχα», πρόσθεσε ο διευθυντής του μουσείου , ο οποίος ξεκαρδίστηκε στα γέλια όταν ανακαλύφθηκαν οι κενοί πίνακες. Το μουσείο αποφάσισε να εκθέσει τα έργα στο πλαίσιο της έκθεσης για την σύγχρονη τέχνη.

«Προσφέρουν μία χιουμοριστική προσέγγιση και σε κάνουν να σκεφτείς για τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται το έργο», λέει ο διευθυντής του Kunsten.

Αιτιολογώντας το έργο του ο ίδιος ο καλλιτέχνης έκανε λόγο για έναν τρόπο να εκφράσει κανείς «ότι έχουμε επίσης την ευθύνη να αμφισβητούμε τις δομές στις οποίες συμμετέχουμε».

«Αν οι δομές είναι τελείως παράλογες, πρέπει να κάνουμε την ρήξη μαζί τους», δήλωσε σε ανακοίνωση Τύπου ο Γενς Χάανινγκ.

Προς το παρόν, ο διευθυντής του μουσείου επέλεξε να επικεντρωθεί στην καλλιτεχνική αξία των δύο πινάκων, παραδεχόμενος ότι δεν έχει εγκαταλείψει την ελπίδα να δει κάποτε αυτό που είχε παραγγείλει.

Αλλά μετά το τέλος της έκθεσης, στις 16 Ιανουαρίου, οι αναζητήσεις του δεν θα είναι πλέον ούτε καλλιτεχνικές, ούτε φιλοσοφικές.

«Θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα ώστε ο Γενς Χάανινγκ να τηρήσει το συμβόλαιό του και να επιστρέψει τα χρήματα», είπε.

Για το έργο του ο καλλιτέχνης έλαβε αμοιβή 10.000 κορώνες, στις οποίες προστίθεται ένα πριμ για την συμμετοχή στην έκθεση.

