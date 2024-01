Δανία: Νέος βασιλιάς και επίσημα ο Φρειδερίκος Ι'- Βίντεο

Η 83χρονη Μαργαρίτα αιφνιδίασε το έθνος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν ανακοίνωσε πως σχεδιάζει να γίνει η πρώτη δανή μονάρχης που θα παραιτηθεί από το θρόνο.

Η διαδοχή επισημοποιήθηκε μόλις η Μαργαρίτα υπέγραψε τη δήλωση της παραίτησής της στη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στο κοινοβουλίο, ανακοινώθηκε από τα βασιλικά ανάκτορα. Στη συνάντηση παρευρέθησαν αντιπρόσωποι της κυβέρνησης, η Μαργαρίτα, ο Φρειδερίκος, η γεννημένη στην Αυστραλία 51χρονη σύζυγός του Μέρι, η οποία είναι πλέον βασίλισσα, και ο μεγαλύτερος γιος τους, ο 18χρονος Χριστιανός, ο οποίος είναι ο νέος διάδοχος του θρόνου.

Περίπου μία ώρα μετά την υπογραφή της δήλωσης παραίτησης, η πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν επρόκειτο να ανακηρύξει το νέο βασιλιά από τον εξώστη του κοινοβουλίου και ο Φρειδερίκος να κάνει μια σύντομη ομιλία.

