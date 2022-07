Δανία: Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο - Αναφορές για πολλά θύματα - Συνελήφθη ύποπτος - Βίντεο

Στα πλάνα που πρόβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται πολλοί άνθρωποι να τρέχουν για να βγουν έξω από το Field’s.

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο έκλεισαν ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή του μετρό, ανέφερε το BBC.

#copenhagen stay safe! This guy @MArizanti was quick to jump the gun and say it's an Islamic terrorist. Stop speculating it could be another Breivik look at the picture: https://t.co/QXEccyqDnupic.twitter.com/pIRZtzAYfA