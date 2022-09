Δανία-Σουηδία: Εκρήξεις αναφέρθηκαν στις περιοχές όπου παρατηρείται διαρροή στους αγωγούς Nord Stream - Βίντεο

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι επρόκειτο για εκρήξεις», είπε ο σεισμολόγος Μπγιορν Λουντ στη δημόσια τηλεόραση SVT.

Σύμφωνα με το γερμανικό κέντρο γεωλογικών ερευνών GFZ, ένας σεισμογράφος στο νησί Μπόρνχολμ της Δανίας κατέγραψε δύο φορές δονήσεις σήμερα.

Ο σεισμογράφος δεν είχε καταγράψει απολύτως τίποτα μέχρι τις 02.03 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, όταν εμφανίστηκε μια αιχμή που αντιπροσώπευε μια δόνηση και ακολούθησε μια συνεχόμενη κυματομορφή. Το ίδιο μοτίβο επαναλήφθηκε στις 17.00 το απόγευμα.

Ο αγωγός Nord Stream 2 παρουσίασε πτώση της πίεσης την Δευτέρα και λίγες ώρες αργότερα το ίδιο συνέβη και στον αγωγό Nord Stream 1, που ακολουθεί μια σχεδόν παράλληλη πορεία κάτω από τη Βαλτική.

Το GFZ απέφυγε να εικάσει αν οι ενδείξεις αυτές συνδέονται με τις διαρροές που εντοπίστηκαν στους αγωγούς κοντά στο νησί Μπόρνχολμ.

Footage from the Danish military showing the gas leaks in the Baltic Sea from the Nord Stream 1 and 2 gas pipelines #Denmark #Nordstream pic.twitter.com/JesRW7YnXH

Οι ένοπλες δυνάμεις της Δανίας έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει μεγάλες φυσαλίδες να ανεβαίνουν στην επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας πάνω από τους αγωγούς Nord Stream 1 και 2. Οι φυσαλίδες φτάνουν σε διάμετρο από 200 έως και 1.000 μέτρα.

The Danish military has released #Video from the site of a leak from the #NordStream gas #pipeline. The circle is several hundred meters wide. #UkraineNews ???? pic.twitter.com/skgI3nVh5S