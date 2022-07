Δανία: Στις φλόγες αεροπλάνο μετά την προσγείωση του - ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο που κυκλοφορεί στα social media απεικονίζει τους πυροσβέστες να επιχειρούν για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς στο αεροπλάνο.

Firefighters called to a British Airways A320 at Copenhagen Airport following a brake fire shortly after landing from London. All passengers/crew disembarked safely.

?? gabegudgel pic.twitter.com/XTvvvnPzZm