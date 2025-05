«Χρυσό» deal 600 δισ. δολαρίων πέτυχε ο Τραμπ με τη Σαουδική Αραβία – «Η μεγαλύτερη αμυντική συμφωνία στην ιστορία» - Real.gr

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν σήμερα να πουλήσουν στη Σαουδική Αραβία ένα εξοπλιστικό πακέτο αξίας σχεδόν 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, που το χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας» που έχει ποτέ συνάψει η Ουάσιγκτον.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, το Ριάντ, καλύπτει συμφωνίες με περισσότερες από δέκα αμερικανικές αμυντικές επιχειρήσεις σε τομείς, όπως η αεράμυνα και η πυραυλική άμυνα, η πολεμική αεροπορία και το διάστημα, η θαλάσσια ασφάλεια και οι επικοινωνίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το πακέτο που υπογράφηκε σήμερα, η μεγαλύτερη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στην αμερικανική ιστορία, αποτελεί μια σαφή επίδειξη της δέσμευσής μας στην ενίσχυση της εταιρικής σχέσης μας», επισημαίνει ο Λευκός Οίκος.

President Donald J. Trump with His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman of the Kingdom of Saudi Arabia 🇺🇸🇸🇦 pic.twitter.com/vR7U45DXP3

— The White House (@WhiteHouse) May 13, 2025