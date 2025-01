DeepSeek: Αναφέρει «μεγάλης κλίμακας» κυβερνοεπίθεση μετά τους τριγμούς που προκάλεσε στη Wall Street

Νωρίτερα, η κινεζική startup ανέφερε προβλήματα στην πρόσβαση στον ιστότοπο της καθώς η εφαρμογή που κυκλοφόρησε έγινε μέσα σε λίγες ώρες η πιο περιζήτητη δωρεάν εφαρμογή που διατίθεται στο App Store της Apple στις ΗΠΑ.

Η DeepSeek, που ιδρύθηκε το 2023, ανταγωνίζεται πλέον αμερικανικά μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στην αγορά, όπως το ChatGPT (OpenAI) και το Gemini (Google).

Η εταιρία ανέφερε ότι χρήστες που έχουν ήδη λογαριασμό μπορούν να συνδεθούν κανονικά.

DeepSeek hit by cyberattack as users flock to Chinese AI startup https://t.co/VBguwKPC4e