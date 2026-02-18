Δεύτερη ημέρα συνομιλιών Ουκρανίας-Ρωσίας σήμερα στη Γενεύη – Ουσιαστική πρόοδο «βλέπει» ο Γουίτκοφ - Real.gr

Συνεχίζονται και σήμερα δεύτερη ημέρα οι συνομιλίες μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, στη Γενεύη με σκοπό τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, πιέζει το Κίεβο να κινηθεί γρήγορα για να καταλήξει σε συμφωνία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επανέλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος στο θέμα της επικράτειας είναι ο Πούτιν να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο.

«Ουσιαστική πρόοδος» σημειώθηκε στις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δήλωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ.

«Η επιτυχία του Προέδρου Τραμπ στο να φέρει και τις δύο πλευρές αυτού του πολέμου στο ίδιο τραπέζι οδήγησε σε ουσιαστική πρόοδο και είμαστε υπερήφανοι που εργαζόμαστε υπό την ηγεσία του. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ενημερώσουν τους αντίστοιχους ηγέτες τους και να συνεχίσουν να εργάζονται προς την επίτευξη συμφωνίας», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Today, at President Trump’s direction, the United States moderated a third set of trilateral discussions with Ukraine and Russia. Thank you to the Swiss Confederation for being gracious hosts for today’s meetings. President Trump’s success in bringing both sides of this war… pic.twitter.com/j3fwQheMmG — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 18, 2026

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στη ρωσική αντιπροσωπεία, οι χθεσινές συνομιλίες ήταν πολύ τεταμένες αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα Τετάρτη. Οι διαπραγματεύσεις «ήταν πολύ τεταμένες. Κράτησαν έξι ώρες. Συμφωνήθηκε να συνεχιστούν», εξήγησε στους δημοσιογράφους η πηγή που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας, δήλωσε ότι οι χθεσινές συνομιλίες επικεντρώθηκαν σε «πρακτικά ζητήματα και τους μηχανισμούς πιθανών αποφάσεων», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Στη Γενεύη ήταν παρούσες και αντιπροσωπείες ευρωπαϊκών χωρών, οι οποίες όμως δεν συμμετείχαν απευθείας στις τριμερείς συνομιλίες, αλλά θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα από Αμερικανούς και Ουκρανούς αξιωματούχους. Η Ρωσία έχει προηγουμένως εκφράσει την αντίθεσή της στη συμμετοχή της Ευρώπης.

Οι τρεις αντιπροσωπείες συναντήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών στο ξενοδοχείο.

Οι διαπραγματευτές εργάζονται με βάση το αμερικανικό σχέδιο που προβλέπει την παραχώρηση εδαφών εκ μέρους της Ουκρανίας, με αντάλλαγμα τη χορήγηση εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση. Αγκάθι για τις συνομιλίες φαίνεται ωστόσο ότι αποτελεί η τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης στην ανατολική Ουκρανία. Η Μόσχα απαιτεί να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από τις περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, κάτι που απορρίπτεται από το Κίεβο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ είχε προειδοποιήσει ότι τα θέματα που απομένουν να επιλυθούν είναι «τεράστια» και «κανείς δεν τολμά να προβλέψει» το αποτέλεσμα των συζητήσεων.

Την Τρίτη, ο Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία για να επιτευχθεί μια «πραγματική και δίκαιη» ειρηνευτική συμφωνία μέσω αυστηρότερων κυρώσεων και προμήθειας όπλων στην Ουκρανία.

Πριν από τις συνομιλίες στην Ελβετία, η Ρωσία πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας σε εκτεταμένες περιοχές της Ουκρανίας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης στη νότια λιμενική πόλη Οδησσό. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι επιθέσεις άφησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς θέρμανση και νερό.

Ζελένσκι: Ο ουκρανικός λαός δεν θα με συγχωρούσε αν παρέδιδα το Ντονμπάς



Ο ουκρανικός λαός θα απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία που θα προβλέπει τη μονομερή αποχώρηση της Ουκρανίας από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και την παράδοσή της στη Ρωσία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο Axios την Τρίτη.

Ο Ζελένσκι είπε ότι οι Αμερικανοί μεσολαβητές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ του έχουν πει ότι η Ρωσία επιθυμεί πραγματικά να τερματίσει τον πόλεμο και ότι θα πρέπει να συντονιστεί με τη δική του διαπραγματευτική ομάδα σε αυτή τη βάση πριν από τις συνομιλίες.

Παράλληλα ο Ζελένσκι δήλωσε ότι «δεν είναι δίκαιο» ο Ντόναλντ Τραμπ να συνεχίζει να καλεί δημοσίως την Ουκρανία, και όχι τη Ρωσία, να κάνει παραχωρήσεις για την ειρήνη.

Επανέλαβε ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια σημαντική πρόοδος στο θέμα της επικράτειας είναι ο Πούτιν να τον συναντήσει πρόσωπο με πρόσωπο. Είπε ότι είχε ζητήσει από την ομάδα του να προτείνει μια μελλοντική συνάντηση ηγετών στη Γενεύη.

Οι Αμερικανοί μεσολαβητές πρότειναν οι ουκρανικές δυνάμεις να αποσυρθούν από τα τμήματα του Ντονμπάς που κατέχουν επί του παρόντος και να επιτρέψουν στην περιοχή να γίνει μια αποστρατιωτικοποιημένη «ελεύθερη οικονομική ζώνη».