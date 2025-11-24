Δείτε την καινούργια χρονιά με διαφορετική ματιά - Real.gr

Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις την καινούργια χρονιά είναι να αλλάξεις τη ματιά που βλέπεις τα πράγματα… να αλλάξεις εικόνες και παραστάσεις όπως συνηθίζουμε να λέμε.

Και ο καλύτερος τρόπος είναι να προγραμματίσουμε ταξίδια που μας βοηθάνε σε αυτό. Δείτε για παράδειγμα τη στεριά… με τα μάτια της θάλασσας με μια κρουαζιέρα μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή προγραμματίστε για την Άνοιξη ένα ταξίδι στην Ισλανδία, τότε που μεγαλώνει η μέρα για να δείτε τοπία και φυσικά φαινόμενα που δεν έχετε δει ξανά!

ΙΣΛΑΝΔΙΑ. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΓΕΤΩΝΕΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΚΗΝΗ

Ενεργά και μη ηφαίστεια, κρυστάλλινες σπηλιές σε παγετώνες, γεωθερμικά πεδία, ορμητικοί καταρράκτες, ογκώδη παγόβουνα, επιβλητικοί θερμοπίδακες, παράξενοι σχηματισμοί λάβας, λίμνες καυτής λάσπης, κρατήρες ηφαιστείων, ιαματικές πηγές, παραλίες μαύρης άμμου, υποβλητικά φαράγγια κλπ.

Που αλλού μπορείτε να φανταστείτε ένα σκηνικό που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω; Οι πιο μυημένοι θα απαντήσουν αμέσως: Ισλανδία, εκεί που συνυπάρχουν σε κοινό φόντο και πρωταγωνιστούν στην ίδια σκηνή ηφαίστεια και παγετώνες, τη χώρα του πάγου και της φωτιάς. Θα σας λέγαμε πως η καλύτερη στιγμή να το αποφασίσετε είναι την Άνοιξη γύρω στα τέλη του Μαρτίου που μπορείτε να φωνάξετε «φως… περισσότερο φως», αφού αυξάνονται οι ώρες της ημέρας με φως, ενώ δεν έχει έρθει ακόμα η καλοκαιρινή υψηλής επισκεψιμότητας καλοκαιρινή εποχή.

Πού θα πάτε

Στο Ρέικιαβικ, τη βορειότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης και του κόσμου και τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.Μια πόλη χαλαρή, μοντέρνα με χαμηλή δόμηση ήπια κίνηση και πολύ πράσινο.



Στη Λίμνη Μπλου Λγκούν, το μαγευτικό ηφαιστειακό τοπίο στο οποίο δημιουργήθηκε η μεγάλη λίμνη Μπλου Λαγκούν με τα αναβλύζοντα ιαματικά νερά θερμοκρασίας 37 – 39 βαθμών Κελσίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε το μπάνιο σας και να νιώσετε τις ευεργετικές του επιδράσεις.

Τι θα δείτε

Το Περλ στο Ρέικιαβικ με το πλανητάριο και το μουσείο που δεσπόζει στον λόφο πάνω από την πόλη και προσφέρει εκπληκτική θέα στη γύρω περιοχή.



Την εκκλησία Χάλγκριμς στο Ρέικιαβικ που το σχέδιό της θυμίζει βουνό λάβας.



Το φαντασμαγορικό Δημαρχείο, που καταλαμβάνει τμήμα της λίμνης του Ρέικιαβικ και μερικές αίθουσές του βρίσκονται κάτω από το νερό.



Τον περίφημο «Χρυσό κύκλο» που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από φυσικά φαινόμενα και μυστικά της φύσης.



Το Εθνικό Πάρκο Θίνγκβελιρ με το παλαιότερο δημοκρατικό Κοινοβούλιο (930 μ.Χ.).



Τον Μεγάλο Πίδακα Geyser που έδωσε το όνομά του σε όλες τις θερμές πηγές του κόσμου.



Τον καταρράκτη Γκούλφος, τον Χρυσό Καταρράκτη, έναν από τους εντυπωσιακότερους της Ευρώπης.



Τη Μαύρη Παραλία Ρεϊνισφιάρα με την κατάμαυρη ηφαιστειακή άμμο, τις σπηλιές από βασάλτη και τους εντυπωσιακούς πολυεδρικούς πετρώδεις σχηματισμούς.

Το Εθνικό Πάρκο Σκαφτάφελ τους παγετώνες Σβίναφελς και Σκαφτάφελ καθώς και την παγωμένη λιμνοθάλασσα του παγετώνα Γιόκουλσαρλον του μεγαλύτερου παγετώνα της Ευρώπης, που μπορείτε να επισκεφτείτε με αμφίβια οχήματα.



… και το βόρειο σέλας. Εντάξει δεν είναι ένα φαινόμενο που βλέπετε κάθε μέρα, αλλά αν είστε τυχεροί και το δείτε έστω μια φορά είναι ένα θέαμα που δεν το ξεχνάτε ποτέ. Και φυσικά δεν θα το δείτε ποτέ, αν δεν ταξιδέψετε.

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ. ΑΓΝΑΝΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΕΡΙΑ… ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ένας παραδοσιακός, κλασικός, αλλά πάντα διαφορετικός τρόπος να απολαύσετε το ταξίδι σας είναι μια κρουαζιέρα. Πόσες φορές δεν έχετε σταθεί στην ακροθαλασσιά αγναντεύοντας τη θάλασσα; Με την κρουαζιέρα αγναντεύετε τη στεριά με τα «μάτια» της θάλασσας. Προσεγγίζετε με μια διαφορετική οπτική τις πόλεις. Και το κυριότερο, μοιράζεστε ένα εντυπωσιακά πολυτελές περιβάλλον με άλλους, ζείτε μοναδικές στιγμές σε έναν πλωτο κόσμο πολυτέλειας και άνεσης. Επιλέξτε για παράδειγμα μια κρουαζιέρα σε Άμπου Ντάμπι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο της Celestyal.

Προσεγγίστε τη στεριά και δείτε από τη θάλασσα εμβληματικά κτίρια, όπως ο πύργος Chalifa και τους πανύψηλους ουρανοξύστες να «μεγαλώνουν» και να αποκτούν τις πραγματικές τους διαστάσεις όσο μεγαλώνει και η δική σας επιθυμία να τα επισκεφτείτε. Ένα ταξίδι με ένα από τα πλοία της Celestyal, περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα, διαμονή σε πολυτελείς καμπίνες, πλήρη διατροφή με επιλογές γευμάτων, προγράμματα για τσάι, καφέ και ποτά, υπηρεσίες WiFi και συμμετοχή σε προγράμματα ψυχαγωγίας και διασκέδασης μέσα στο πλοίο.