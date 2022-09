Δέκα αιχμάλωτοι του πολέμου στην Ουκρανία απελευθερώθηκαν και έφτασαν στη Σαουδική Αραβία

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι το αεροπλάνο που τους μετέφερε προσγειώθηκε στο βασίλειο και οι σαουδαραβικές αρχές θα αναλάβουν τη διαδικασία για την επιστροφή τους στις χώρες τους. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητά τους, ωστόσο ένας αξιωματούχος είπε ότι πρόκειται για πέντε Βρετανούς, δύο Αμερικανούς, έναν Κροάτη, έναν Μαροκινό και έναν Σουηδό.

A plane carrying 10 prisoners of war arrives from #Russia to Riyadh following successful mediation efforts by #SaudiArabia's Crown Prince Mohammed bin Salman, according to the Saudi Press Agency (SPA) and sources familiar with the matter.