Δέκα νεκροί από ισραηλινές επιδρομές στη Συρία

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανέφερε από την πλευρά του πως «ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε αεροπορικά πλήγματα (..), στοχοποιώντας θέσεις στην πόλη Χομς και στα περίχωρά της (...) σκοτώνοντας και τραυματίζοντας ορισμένο αριθμό αμάχων».

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας με στόχο κυρίως ένα κτίριο σε συνοικία της Χομς, το οποίο κατάρρευσε πλήρως, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο.

