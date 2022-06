Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από το ρωσικό χτύπημα στο εμπορικό κέντρο του Κρεμεντσούκ - Μακρόν: Απόλυτη φρίκη - Μπλίνκεν: Ο κόσμος νιώθει αποτροπιασμό

Στις βαυαρικές Άλπεις, οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου καταδίκασαν με κοινή ανακοίνωσή τους το πλήγμα στο εμπορικό κέντρο, που χαρακτήρισαν «έγκλημα πολέμου».

«Οι επιθέσεις που γίνονται αδιακρίτως εναντίον αθώων αμάχων αποτελούν εγκλήματα πολέμου. Ο ρώσος πρόεδρος (Βλαντίμιρ) Πούτιν και οι άλλοι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν», ανέφερε η ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της G7.

"Το ρωσικό πλήγμα σε ένα εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ είναι μια από τις πιο αναίσχυντες τρομοκρατικές ενέργειες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Μια ήσυχη πόλη, ένα συνηθισμένο εμπορικό κέντρο, μέσα στο οποίο υπήρχαν γυναίκες, παιδιά, απλοί άνθρωποι", δήλωσε ο Ζελένσκι σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Σύμφωνα με τον ίδιο, χίλιοι άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου αλλά "πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω".

"Μόνο εντελώς παράφρονες τρομοκράτες θα μπορούσαν να χτυπήσουν μια τέτοια εγκατάσταση με πυραύλους και αυτοί δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στη Γη", συνέχισε ο Ζελένσκι, κάνοντας λόγο για ένα "υπολογισμένο χτύπημα".

Σύμφωνα με τον πρόεδρο, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και "οι ανθρώπινες απώλειες μπορεί να είναι μεγάλες", καθώς φωτιά εκδηλώθηκε σε έκταση 10.000 τετραγωνικών μέτρων μετά την έκρηξη.

Ο Μακρόν καταγγέλλει την «απόλυτη φρίκη» στην Κρεμεντσούκ

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε χθες Δευτέρα την «απόλυτη φρίκη» του πυραυλικού πλήγματος εναντίον εμπορικού κέντρου στην Κρεμεντσούκ της Ουκρανίας και κάλεσε τον λαό της Ρωσίας να «δει την αλήθεια» καταπρόσωπο με ανάρτησή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, που συνόδευσε με βίντεο του κτιρίου στις φλόγες.

«Μοιραζόμαστε την οδύνη των οικογενειών των θυμάτων. Και την οργή μπροστά σε αυτό το αίσχος», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος συμμετέχει στη σύνοδο της G7 στη Βαυαρία, στη Γερμανία, αναρτώντας το ίδιο μήνυμα στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα ρωσικά και στα ουκρανικά.

Μπλίνκεν: Ο κόσμος «νιώθει αποτροπιασμό» για τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό κέντρο στην Ουκρανία

O υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ 'Αντονι Μπλίνκεν δήλωσε ότι ο κόσμος "νιώθει αποτροπιασμό" για το χτύπημα ρωσικού πυραύλου τη Δευτέρα σε εμπορικό κέντρο στην κεντρική Ουκρανία, που άφησε πίσω του τουλάχιστον νεκρούς και τραυματίες.

Περιγράφοντας την πυραυλική επίθεση ως "την τελευταία χρονικά μιας σειράς ωμοτήτων", ο υπουργός Εξωτερικών έγραψε στο Twitter ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τους Ουκρανούς εταίρους τους και θα ζητήσουν η Ρωσία να λογοδοτήσει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ευθύνονται για τις θηριωδίες".

??Anton Herashchenko: As of now, it is known about the death of 15 people from a rocket strike on the shopping mall in Kremenchuk. pic.twitter.com/ogRnw7rvpg