Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην κηδεία του Σουλεϊμανί - Aναβλήθηκε η τελετή

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP, dpa

Στο κέντρο της πόλης Κερμάν, της γενέτειρας του ιρανού στρατηγού, ο οποίος επρόκειτο να ενταφιασθεί το απόγευμα, πυκνό πλήθος, όπως και τις δύο προηγούμενες ημέρες στην Τεχεράνη και στις άλλες ιρανικές πόλεις, είχε συρρεύσει για να ξεπροβοδίσει τον ισχυρό άνδρα του Ιράν που σκοτώθηκε από αμερικανικό πλήγμα την Παρασκευή στην Βαγδάτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Another video of the #KermanStampede

#Breaking | A number of people die in stampede during the funeral ceremony of Lt. Gen. #Soleimani in his hometown city of #Kerman: Head of #Iran’s Emergency Organization (@PressTV) pic.twitter.com/VaxRSH8L7y