Δεκάδες τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό στην Τουρκία - Συγκλονιστικά βίντεο

"Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει τους ελέγχους μας στα χωριά γύρω από την Γκολιάκα. Δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, μόνον ορισμένοι αχυρώνες καταστράφηκαν σε αυτά τα μέρη", δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού στο δίκτυο TRT Haber.

"Σημειώθηκε διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια του σεισμού, αλλά οι αρχές αποκαθιστούν τώρα την ηλεκτροδότηση", σημείωσε.

Το δικαστήριο της Ντουτζέ βρίσκεται ανάμεσα σε περίπου 8 κτίρια στην περιοχή που υπέστησαν ζημιές, μετέδωσε παράλληλα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD) της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι έστειλε χιλιάδες κουβέρτες και σκηνές στην περιοχή όπου σημειώθηκε ο σεισμός, ο οποίος προκάλεσε τον τραυματισμό 37 ανθρώπων στην Ντουτζέ. Τραυματίες υπάρχουν επίσης στην Ζονγκουλντάκ, την Προύσα (Μπούρσα) και την Κωνσταντινούπολη.

